Giornata Nazionale dei Locali Storici: il 4 ottobre visite guidate al Royal Hotel Sanremo

Il 4 ottobre 2025, torna l’appuntamento con la Giornata Nazionale dei Locali Storici d'Italia. In questa occasione verrà offerta la possibilità di effettuare una visita guidata delle sale dell'Hotel Royal di Sanremo previa prenotazione. Sarà il Presidente e Amministratore Delegato, Ing. Edoardo Varese, a condurre il gruppo insieme alla restauratrice ed esperta d’arte, Sig.ra Patrizia Maione, disponibile per fare da guida tra le nostre opere esposte.



Il Royal Hotel Sanremo, fondato da Lorenzo Bertolini, nel corso della sua storia ha ospitato diversi personaggi illustri come 'Sissi', l’ imperatrice d’Austria, Re Farouk, Rania di Giordania... Ricostruito dopo la Seconda Guerra Mondiale oggi è una struttura di lusso nel cuore della Riviera Ligure.



Per prenotare la visita:

Mail: reception@royalhotelsanremo.com

Telefono +39 01845391



(locandina in basso)