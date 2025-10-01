Bajardo: una serata gratuita di osservazione della Luna e di Saturno

In occasione della giornata internazionale dedicata all’osservazione della Luna, promossa dalla NASA e celebrata in tutto il mondo sabato 4 ottobre, il Comune di Bajardo ospiterà un evento speciale aperto a tutti gli appassionati di astronomia e curiosi del cielo.

Il gruppo Astrofili Ceriana, da anni attivo nella divulgazione scientifica e nell’osservazione celeste, guiderà una serata di esplorazione astronomica attraverso l’uso di telescopi puntati sul nostro satellite naturale e sul pianeta Saturno.

L’appuntamento è fissato dalle ore 21.00 alle 24.00 presso il suggestivo punto panoramico al termine di via XX Settembre, una location che offre una vista privilegiata sul cielo notturno e che si trasformerà per una sera in un osservatorio a cielo aperto. L’ingresso è libero e non è richiesta alcuna prenotazione, rendendo l’iniziativa accessibile a chiunque desideri vivere un’esperienza immersiva tra le meraviglie del cosmo.

Durante la serata, i partecipanti potranno osservare da vicino i crateri lunari, le montagne e le pianure del nostro satellite, scoprendo dettagli affascinanti grazie alla competenza degli astrofili presenti. Non mancherà l’occasione di ammirare Saturno, con i suoi celebri anelli, che in questo periodo dell’anno si mostrano in tutta la loro bellezza. Sarà un’occasione preziosa per avvicinarsi all’astronomia in modo semplice e coinvolgente, in un contesto naturale e suggestivo.

L’iniziativa si inserisce in un panorama di eventi internazionali che mirano a sensibilizzare il pubblico sull’importanza dell’osservazione del cielo e sulla bellezza dell’universo che ci circonda. Bajardo, con il suo impegno nella promozione culturale e scientifica, conferma ancora una volta la sua vocazione a valorizzare il territorio attraverso esperienze che uniscono conoscenza, natura e comunità.

Una serata da non perdere, per lasciarsi incantare dalla Luna e da Saturno, e per riscoprire il piacere di alzare lo sguardo verso l’infinito.