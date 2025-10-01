Sanremo, meno stalli per le moto: “Serve pianificazione, non solo decoro urbano”

"Gentile Direttore,

ho letto stamattina del sopralluogo in piazza Muccioli per ridare 'decoro' alla zona. È sicuramente giusto occuparsi dell’ordine e dell’immagine della città, ma i problemi si risolvono con soluzioni concrete.

Fino all’avvio del maledetto cantiere in piazza Eroi, esisteva un’area di sosta per moto con circa un centinaio di posti (forse anche di più). Era naturale che, venendo meno quello spazio, i cittadini non sapessero più dove parcheggiare, anche considerando la presenza dell’Istituto Colombo e il continuo via vai di studenti.

A questo si aggiunge la scelta totalmente insensata allo stato attuale, di chiudere al traffico piazza Nota, dove erano presenti altri stalli per le due ruote, trasformandola però in uno spazio che oggi appare inutile e spopolato. Questa é la prova che purtroppo a Sanremo non c’è pianificazione e lungimiranza.

Per questi motivi, al di là dei sopralluoghi che andrebbero fatti in ben altre zone, sarebbe auspicabile mettere in campo soluzioni vere e praticabili che tengano conto delle necessità quotidiane di chi si muove in moto.

G.M.".