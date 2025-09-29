Ventimiglia, Forza Italia: "Bentornato a casa Claudio Scajola"

"Accogliamo con entusiasmo il ritorno dell’onorevole Claudio Scajola nella sua casa politica naturale. Un ritorno che non è solo simbolico ma profondamente sostanziale: una figura centrale nella storia del centrodestra italiano, che oggi rientra nel partito che ha contribuito a fondare e far crescere" - dice Forza Italia di Ventimiglia.

"Il suo percorso politico, fatto di esperienza, visione e concretezza amministrativa, rappresenta un valore aggiunto per il partito, per il territorio e per l’intero centrodestra" - afferma - "Il suo rientro in Forza Italia rafforza un progetto che guarda al futuro ma che non dimentica le proprie radici fatte di moderazione, buon governo e attenzione concreta ai bisogni dei cittadini. La nostra comunità azzurra si rafforza, pronta ad affrontare le sfide future rafforzata dalla presenza di una delle figure più significative della storia di Forza Italia".