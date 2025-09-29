Claudio Scajola torna in Forza Italia: la segreteria cittadina di Sanremo "Un ritorno che rafforza il partito"

È stato ufficializzato ieri, durante la tre giorni nazionale di Forza Italia a Telese Terme, il ritorno di Claudio Scajola nel partito di cui è stato uno dei fondatori. La notizia è stata accolta con entusiasmo dai sostenitori, che vedono in questo rientro un segnale di continuità ideale, morale e politica con i principi sanciti nella Carta dei Valori del movimento.

Secondo la segreteria sanremese di Forza Italia, Scajola rappresenta “Una guida, una persona tra le più significative a livello politico, sia locale che nazionale”. La sua presenza al fianco del partito, si legge nel comunicato, contribuirà a rafforzare il gruppo e a fornire rinnovata energia per affrontare le sfide quotidiane, con l’obiettivo di riaffermare i valori democratici su cui si fonda Forza Italia.

Forza Italia Sanremo cita anche le parole di Silvio Berlusconi: “La libertà è la nostra filosofia, la nostra fede, la nostra religione, la nostra bandiera. La libertà è l’essenza dell’uomo, l’essenza della sua intelligenza e del suo cuore, della sua capacità di amare e di creare.” Parole che, secondo la segreteria, incarnano lo spirito del partito e la visione condivisa con Scajola.

"Con il ritorno di Scajola - termina la segreteria - Forza Italia punta dunque a consolidare la propria identità e a rafforzare la propria presenza sul territorio e a livello nazionale, guardando al futuro con maggiore fiducia e determinazione".