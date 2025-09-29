Sanremo: torna a Zollamania il 'Villaggio delle Zucche', tre weekend di magia, creatività e natura in Liguria

L’autunno porta con sé profumi, colori e atmosfere uniche, e a Zollamania (in Strada Castelletti 41 a Sanremo) arriva il primo 'Villaggio delle Zucche' in Liguria, giunto quest’anno alla sua terza edizione. Organizzato in collaborazione con CNA Imperia, l’evento si propone come un’esperienza per tutta la famiglia, tra laboratori creativi, fiabe, angoli magici e la scoperta di oltre 150 animali nella fattoria didattica.

Laboratori per grandi e piccini

Al centro del Villaggio c’è il percorso tra le zucche: ogni bambino potrà scegliere la propria, partecipare a un laboratorio di pittura e trasformarla in una creazione unica da portare a casa. Non solo i più piccoli, anche gli adulti possono riscoprire il piacere di dipingere e dare vita a un momento creativo condiviso. Angoli fiabeschi, racconti animati e scorci perfetti per selfie e foto di famiglia rendono l’esperienza ancora più speciale.

Una fattoria tutta da scoprire

Dopo il laboratorio creativo, i visitatori potranno esplorare la fattoria didattica di Zollamania, che ospita oltre 150 animali: dai pony ai suricati, dai cani della prateria alle caprette, fino alle puzzole. Un’occasione per conoscere da vicino animali curiosi e affettuosi, in un ambiente sicuro e a misura di bambino. La visita combina divertimento e apprendimento, offrendo un contatto diretto con la natura e i suoi piccoli abitanti.

Date e prenotazioni

Il Villaggio delle Zucche sarà aperto per tre weekend:

- 4 e 5 ottobre 2025

- 11 e 12 ottobre 2025

- 25 e 26 ottobre 2025

La prenotazione è consigliata, con ingressi scaglionati per garantire a tutti un’esperienza rilassata e coinvolgente.

Il commento di CNA Imperia

"Il Villaggio delle Zucche è molto più di un evento: è un’esperienza che unisce generazioni, che fa riscoprire il valore dello stare insieme e la bellezza delle nostre tradizioni – spiegano da CNA Imperia. – La magia delle zucche, i sorrisi dei bambini, la creatività dei laboratori e il contatto con la natura trasformano questi weekend in momenti di crescita per tutta la comunità. Ogni zucca racconta una storia e scrive una pagina di Liguria che cresce e guarda al futuro con entusiasmo". Un’occasione imperdibile per vivere l’autunno in Liguria tra magia, colori e natura, perfetta per famiglie, bambini e appassionati della stagione più suggestiva dell’anno.