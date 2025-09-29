Solidarietà a Sanremo: il Lions Club Sanremo Host dona beni di prima necessità ai Frati Cappuccini

Un gesto concreto di solidarietà ha caratterizzato la conclusione dell’anno sociale 2024/2025 del Lions Club Sanremo Host. Martedì 23 settembre, infatti, il club ha promosso un’importante iniziativa a sostegno dei più bisognosi, con l’acquisto e la consegna di generi alimentari e beni di prima necessità ai Frati Cappuccini di Sanremo.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla past presidente Loredana Maletta, ha visto l’impegno diretto dei soci del club nel ritiro della spesa presso il supermercato Carrefour della città. La somma impiegata – pari a 1.000 euro – è stata donata dalla LCIF (Lions Clubs International Foundation) con la specifica finalità di essere destinata all’acquisto di alimenti per chi si trova in difficoltà. A collaborare all’iniziativa anche i Rangers, che hanno curato la parte logistica, sempre con grande disponibilità. Presenti e partecipi anche l’attuale presidente del Lions Club Sanremo Host, Giorgio Cravaschino, il past governatore Vincenzo Benza, il consiglio direttivo e numerosi soci, tutti uniti nel segno della solidarietà.

"Sono molto soddisfatta di questa azione concreta – ha dichiarato la past presidente Maletta – perché rappresenta la vera essenza del nostro club: essere al servizio della comunità e rispondere ai bisogni del territorio". Il Lions Club Sanremo Host conferma così la propria attenzione verso le fasce più deboli della popolazione, proseguendo una tradizione di impegno sociale che da anni contraddistingue le sue attività.