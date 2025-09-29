Ospedaletti, asta deserta per l’alloggio in piazza San Giovanni Battista: il Comune prepara un nuovo bando

È andata deserta l’asta indetta dal Comune di Ospedaletti per la vendita dell’alloggio con box auto in piazza San Giovanni Battista, immobile ricevuto in donazione attraverso il testamento di Danilo Gazzano.

Il bene era stato inserito nel Piano delle Alienazioni Immobiliari e messo sul mercato con una base d’asta fissata a 275.000 euro. La procedura, a offerte segrete, prevedeva la presentazione delle domande entro le ore 12 di lunedì 29 settembre, con una cauzione pari al 10% del valore di partenza.

Nonostante le condizioni definite dal bando e la centralità dell’immobile, nessuna proposta è pervenuta agli uffici comunali. Di conseguenza, l’asta non è stata aggiudicata e la procedura si è conclusa senza acquirenti.

Ora l’amministrazione comunale è orientata a riproporre l’alloggio con un nuovo bando, con la speranza di ottenere l’interesse di potenziali acquirenti e arrivare alla vendita del bene.