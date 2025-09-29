Nasce a Imperia il nuovo Nucleo Cinofilo di Soccorso delle Guardie Ambientali

È operativo il nuovo Nucleo Cinofilo di Soccorso delle Guardie Ambientali d’Italia – sezione Imperia, un gruppo formato da volontari qualificati con esperienza diretta in attività di ricerca e soccorso.

Il nucleo può contare su istruttori ed educatori cinofili certificati e con comprovata esperienza sul campo, ed è ora alla ricerca di nuove figure per ampliare l’organico. Le iscrizioni sono aperte a:

- chi desidera intraprendere un percorso come unità cinofila, anche senza esperienza pregressa;

- educatori cinofili o persone con competenze nel settore;

- volontari che vogliano offrire supporto come logisti, figure fondamentali per l’organizzazione e l’assistenza durante addestramenti ed emergenze.

Ogni nuovo volontario sarà seguito da personale competente, con l’obiettivo di creare un gruppo affiatato, preparato e pronto a collaborare con le istituzioni nelle operazioni di ricerca dei dispersi. Per informazioni e adesioni è possibile contattare il coordinatore Fabrizio, Capo Nucleo Cinofilo, al numero 327 2689913.