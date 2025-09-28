Costellazioni e Pinot Nero Rosé: a Bordighera un viaggio emozionale tra ferite e consapevolezza

Un evento unico, innovativo e profondamente emozionante arriva a Noi4You giovedì 2 ottobre presso la sede in via Firenze 1 a Bordighera.



“Unire la delicatezza del vino alla profondità delle costellazioni familiari – si spiega nella nota - può sembrare insolito, ma è proprio in questo incontro che nasce la magia: il potere di trasformare una ferita invisibile in consapevolezza viva e condivisa.

La protagonista della serata sarà la ferita del rifiuto, quella che ci accompagna con la sensazione di non avere spazio, di non appartenere mai davvero, di dover fuggire per non pesare sugli altri. Una ferita sottile, ma capace di condizionare relazioni, scelte e perfino la percezione di sé. Ad accompagnare questo percorso interiore ci sarà un calice altrettanto emblematico: il Pinot Nero Rosé fragile e delicato, considerato uno dei vitigni più difficili da coltivare, riflette perfettamente la vulnerabilità del rifiuto. Eppure, se curato con attenzione, il Pinot Nero Rosé sa regalare vini di rara eleganza e profondità, proprio come chi riesce a trasformare il dolore in autenticità e bellezza. Durante l’evento i partecipanti saranno guidati in un’esperienza che intreccia la forza simbolica delle costellazioni con la degustazione consapevole del vino. Un invito ad aprirsi, a sentire e a riscoprirsi attraverso un linguaggio nuovo, capace di unire emozione e gusto.

Un’occasione per chi desidera conoscersi più a fondo, per chi ama il vino non solo come piacere sensoriale ma come metafora di vita, e per chi è pronto a trasformare il rifiuto in forza autentica. Vi aspettiamo numerosi il 2 ottobre a Bordighera, via Firenze 1. Portate un vostro calice!”.



(in basso la locandina)