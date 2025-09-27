Oltre 31 milioni per le strade liguri: all’imperiese quasi 5,5 milioni, Biasi "Cifra che tiene conto delle nostre esigenze"

Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti arrivano importanti risorse per la Liguria. Grazie all’impegno del viceministro Edoardo Rixi, sono stati ripartiti 31.115.855 euro per interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali sul territorio regionale.

In particolare, la Provincia di Imperia potrà contare su 5.496.623 euro, da destinare a opere di manutenzione e adeguamento della rete viaria. I fondi rientrano in una strategia nazionale che assegna oltre un miliardo di euro alle Province italiane, dal Nord al Sud del Paese, per ammodernare le infrastrutture stradali.

"Si tratta di una cifra ingente – ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive Armando Biasi – che tiene conto delle effettive esigenze di adeguamento della rete stradale. È il risultato di un provvedimento fortemente voluto dal vicepremier e ministro del Mit Matteo Salvini e dal viceministro Edoardo Rixi, che hanno dimostrato ancora una volta grande attenzione verso la Liguria".

La ripartizione dei fondi tra le Province liguri è la seguente:

Genova: 14.128.258 euro

Savona: 6.610.895 euro

Imperia: 5.496.623 euro

La Spezia: 4.880.078 euro

«Per l’Imperiese queste risorse rappresentano un’opportunità concreta per migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità – ha aggiunto Biasi –. È un passo fondamentale per garantire collegamenti più efficienti e moderni a cittadini e imprese».

Il provvedimento mira a dare risposte puntuali alle criticità delle infrastrutture provinciali, spesso oggetto di carenze manutentive negli ultimi anni. «La scelta di investire in maniera così significativa – conclude Biasi – conferma la volontà del Governo di mettere al centro le esigenze dei territori e di sostenere la crescita economica attraverso opere infrastrutturali di qualità».