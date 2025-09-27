Giornata Mondiale del Cuore: Croce Verde Intemelia in piazza con lezioni gratuite di primo soccorso

In occasione della Giornata Mondiale del Cuore 2025, la Croce Verde Intemelia sarà protagonista domani, domenica 28 settembre, alla Festa dello Sport in centro città, con un proprio stand dedicato.

Gli istruttori e i formatori dell’Associazione offriranno ai cittadini lezioni gratuite di primo soccorso, con dimostrazioni pratiche delle manovre salvavita da adottare in caso di arresto cardiaco o emergenze improvvise. Un’occasione importante per apprendere gesti semplici ma fondamentali, capaci di salvare la vita di chi si trova accanto nel momento del bisogno.

L’iniziativa rientra nell’impegno costante della Croce Verde per la sensibilizzazione e la prevenzione, con l’obiettivo di diffondere la cultura del soccorso e rendere la comunità più preparata e sicura. Anche oggi i volontari sono presenti con uno stand informativo in via Aprosio, angolo via della Repubblica, per coinvolgere la cittadinanza e offrire materiale divulgativo.

Un doppio appuntamento, quindi, che unisce sport, salute e solidarietà, e che invita tutti a partecipare per conoscere da vicino le attività della Croce Verde Intemelia e imparare come ognuno di noi può fare la differenza in caso di emergenza.