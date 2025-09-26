Ventimiglia dichiara guerra alle discariche abusive: più telecamere, piattaforma digitale e sanzioni per chi abbandona rifiuti

Si è svolta ieri, presso la nuova centrale operativa della Polizia Locale di Ventimiglia, una riunione operativa che ha sancito la nascita di una “Task Force” dedicata al contrasto delle discariche abusive e degli errati conferimenti dei rifiuti. A presiedere l’incontro il sindaco Flavio Di Muro e l’assessore all’Ambiente Domenico Calimera, affiancati dai referenti dell’Ufficio Legale, della Polizia Locale, del Centro Elaborazione Dati, dell’Ufficio Igiene Ambientale e dell’Ufficio Tecnico.

L’obiettivo è quello di mettere a sistema tutte le risorse e gli strumenti disponibili per affrontare una delle principali criticità emerse negli ultimi mesi. Ad oggi, il territorio comunale è già monitorato da 206 telecamere, tra impianti di nuova generazione, vecchi sistemi di videosorveglianza e 16 fototrappole collocate nei punti più sensibili. Entro l’anno arriveranno altre 15 telecamere dotate di intelligenza artificiale, progettate per sorvegliare in tempo reale le nuove ecoisole informatizzate.

Il sistema ha già dato risultati concreti: in via Forte San Paolo sono stati individuati e sanzionati diversi trasgressori sorpresi a depositare rifiuti ingombranti in maniera irregolare. La nuova Task Force avrà il compito di gestire l’intero processo, dalla rilevazione delle infrazioni all’accertamento, fino alla sanzione, con il supporto di una piattaforma informatica dedicata al tracciamento e alla localizzazione dei comportamenti illeciti.

"Non tollereremo più l’inciviltà di chi considera Ventimiglia una discarica personale – ha dichiarato il sindaco Di Muro –. Vogliamo dare una risposta concreta a tutela del decoro, della pulizia e dei cittadini corretti, che meritano una città pulita. Chi pensa di poter scaricare i propri rifiuti in maniera incontrollata sappia che Ventimiglia è ora sorvegliata da un occhio elettronico su tutte le batterie di cassonetti e nei luoghi più colpiti da questo fenomeno".