L’assessore regionale Marco Scajola a Telese per ‘Libertà’, manifestazione nazionale di Forza Italia

L’assessore regionale Marco Scajola sarà da oggi a domenica, a Telese Terme (provincia di Benevento) alla manifestazione nazionale di Forza Italia intitolata “Libertà”. Si tratta di un evento che intreccia dibattiti politici, confronti con il mondo produttivo, momenti culturali e che vedrà la partecipazione di tutti i maggiori rappresentanti del partito azzurro a cominciare dal vicepremier e segretario nazionale Antonio Tajani.

“Una tre giorni per ribadire i valori di Forza Italia e per confrontarci con imprese e realtà che svolgono un lavoro importante nel nostro paese - spiega l’assessore regionale Marco Scajola -. Diversi i temi proposti e i dibattitti in programma, con focus su giustizia, riforme, innovazione, salute, pace, con un occhio particolare alla difficile situazione internazionale".