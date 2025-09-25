Sanremo, lampioni riparati in via Norero. I ringraziamenti di Marco Damiano

Intervento lampo per il ripristino dell’illuminazione pubblica in via Franco Norero, nei pressi di Salita Mimosa. Dopo la segnalazione di alcuni lampioni non funzionanti, più della metà lungo la via, la zona era rimasta molto buia e poco sicura per i residenti.

La problematica è stata evidenziata due giorni fa dal consigliere comunale Marco Damiano, che oggi esprime soddisfazione per la tempestività della risposta: "Desidero ringraziare, a nome dei residenti, per la pronta riparazione dei lampioni non funzionanti. Con piacere ho constatato che, dopo neanche una giornata dalla segnalazione, la ditta Dea è intervenuta per eseguire le operazioni del caso".

Il consigliere sottolinea come l’intervento fosse particolarmente importante vista la brevità della strada e l’elevato numero di punti luce spenti, che lasciavano la zona in penombra. Grazie alla manutenzione effettuata, l’illuminazione è stata completamente ripristinata, restituendo sicurezza e decoro alla via.