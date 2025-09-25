Sabato e domenica prossima ad Ospedaletti torna 'Il motore della ricerca': due giornate tra passione e solidarietà

Ospedaletti si prepara ad accogliere, sabato e domenica prossimi la seconda edizione de “Il motore della ricerca”, l’evento ideato da Miriam Colombo, delegata della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, che unisce il fascino dei motori alla solidarietà. Dopo il grande successo dello scorso anno, l’iniziativa torna nella “città delle rose” in collaborazione con il Comitato del Circuito di Ospedaletti, ospitando la terza rievocazione automobilistica dello storico Gran Premio di Sanremo.

In soli due anni la delegazione guidata da Miriam Colombo ha raccolto oltre 150.000 euro, destinati a finanziare quattro progetti scientifici di ricerca selezionati dal Comitato della Fondazione. Per il suo impegno sociale, nel 2023 Miriam è stata insignita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Quest’anno l’obiettivo è ancora più ambizioso: sostenere il nuovo progetto FFC#1/2025, che punta a comprendere i processi di trasformazione dei tessuti nei pazienti affetti da fibrosi cistica, al fine di ridurre le complicanze a lungo termine, inclusi i tumori.

Come testimonial della Fondazione, Miriam Colombo continua a sensibilizzare il pubblico raccogliendo cimeli e materiali donati da piloti e team del Motomondiale, da destinare alla raccolta fondi. Un ringraziamento speciale va a Enea Bastianini (Team Ducati Lenovo), a Bosch Elettroutensili, ai team Marc VDS, Fantic Moto2, CF Motor, e ai marchi Kyt e Suomy, oltre a Marco e Matteo, per la generosità e il sostegno all’iniziativa. Durante l’intero weekend sarà possibile visitare lo stand della Fondazione in Corso Regina Margherita, cuore pulsante della manifestazione, dove appassionati di motori e cittadini potranno contribuire alla raccolta fondi.

L’evento, che lo scorso anno ha riscosso grande interesse da parte di pubblico e media, si conferma così un punto d’incontro tra la passione per i motori e la speranza di un futuro migliore per chi convive con la fibrosi cistica, la malattia genetica più diffusa in Italia.