Dolceacqua: Valentina Guglielmi presenta “Pini”, dove poesia e territorio si incontrano

Domenica 28 settembre alle ore 18, presso il suggestivo locale Vino & Basilico, nel cuore di Dolceacqua, si terrà la presentazione della silloge poetica Pini di Valentina Guglielmi.

L’autrice, giovane e già apprezzata figura nel panorama vitivinicolo e letterario del comprensorio, dialogherà con Paola Maccario, offrendo al pubblico un’occasione preziosa per immergersi nella sua scrittura e nella sensibilità che la anima.

L’incontro si inserisce nel più ampio progetto culturale promosso dall’Associazione La Tour des Artistes, in collaborazione con Vino & Basilico e con il patrocinio del Comune di Dolceacqua. Nelle scorse settimane è stata infatti lanciata la prima edizione della selezione poetica Poesia in Piazzetta – Il Grappolo d’oro, iniziativa che si propone di diventare un appuntamento annuale nel mese di agosto. Il concorso nasce come omaggio alla memoria della poetessa Rita De Santis, figura di riferimento per La Tour des Artistes, che ha dedicato la sua vita alla promozione della cultura e della poesia nel territorio.

La selezione è aperta tutto l’anno e accoglie componimenti poetici in lingua italiana, a metrica libera, di massimo trenta versi. I testi possono essere a tema libero oppure ispirati a Bacco, in tutte le sue sfumature simboliche e sensoriali. Le poesie possono essere inviate in formato cartaceo al P.R. Marco presso Vino & Basilico, Piazzetta degli Artisti – Via Castello 1, Dolceacqua, oppure via mail in formato Word all’indirizzo del R.A. Moris de Leyva: deleyva@alice.it.

Durante l’anno, alcune delle poesie selezionate verranno recitate e presentate dagli autori stessi nei pomeriggi del sabato, compatibilmente con la disponibilità del gestore di Vino & Basilico. I componimenti più apprezzati entreranno a far parte della selezione finale che sarà premiata il 15 agosto 2026, sempre nella Piazzetta degli Artisti. I vincitori delle due categorie – tema libero e tema Bacco – riceveranno rispettivamente un grappolo d’oro realizzato da un orafo locale per il primo premio, e un grappolo d’argento per il secondo e terzo classificato.

La presentazione di Pini rappresenta dunque non solo un momento di incontro con la poesia di Valentina Guglielmi, ma anche un tassello importante nel mosaico culturale che Dolceacqua sta costruendo attorno alla parola poetica, al vino e alla bellezza del territorio. Un appuntamento da non perdere per chi ama la poesia che nasce dalla terra e parla al cuore.