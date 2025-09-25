 / Eventi

Confesercenti: Premio Magnani questa sera al Forte dell'Annunziata di Ventimiglia

Quarta edizione del Premio Eugenio Magnani questa sera, dalle 21 alla Sala Luigino Maccario del Forte dell’Annunziata. Il Premio 2025 verrà consegnato a tre imprenditrici del territorio – Erica Perrino, Valentina Florio e Ilaria Positano - che si sono distinte nel campo del food&beverage. Ma ci sarà anche un Premio speciale che verrà consegnato alla Fondazione Sella, nella persona di Giacomo Sella, direttore generale investment banking del Gruppo Sella e membro della stessa Fondazione. La motivazione di questo riconoscimento è nello spirito del Premio Magnani, nei confronti di “una famiglia di imprenditori che hanno forti e antiche radici nel territorio, dove sono ancora oggi presenti con la Banca e con storiche dimore nella piana di Latte, imparentati peraltro con un’altra storica famiglia ventimigliese quella dei Biancheri”.

Il Premio Magnani è organizzato dalla Confesercenti provinciale con la società Marina Development Corporation, in collaborazione con il Liceo A. Aprosio e il patrocinio del Comune di Ventimiglia. Alla cerimonia sarà presente la signora Magnani, con il sindaco Flavio di Muro ed è prevista la partecipazione del vicepresidente della Regione Liguria, Alessandro Piana, oltre a quella di altri amministratori del territorio.

Le tre imprenditrici premiate hanno in comune anche il fatto di aver studiato tutte presso lo stesso Liceo Aprosio e di aver poi intrapreso carriere che si sono sviluppate in un campo abbastanza similare: Erica Perrino, dopo una laurea in giapponese e altre esperienze, ha deciso di raccogliere l’eredità di gestione della storica azienda vitivinicola “Testalonga”; Valentina Florio si è occupata a lungo di studi sulle tradizioni alimentari ed oggi, insieme al marito chef, gestisce il ristorante stellato Casa Buono; Ilaria Positano ha lavorato a lungo in Asia come architetto e poi è tornata per occuparsi di fiori eduli e piante aromatiche, che fornisce a ristoranti, pasticcerie o cocktail bar.

Di origini veramente antiche la storia di imprenditorialità della Famiglia Sella, a partire dalla seconda metà del Cinquecento. Dalle prime attività nel campo tessile all’azienda vitivinicola Sella & Mosca, alla nascita della Banca, che ancora oggi ha sede a Biella e di cui l’ispiratore può essere considerato Quintino Sella, noto ministro delle Finanze dell’epoca. Oggi, a 122 anni di distanza, il Gruppo Sella può essere orgoglioso di aver mantenuto le caratteristiche di indipendenza e imprenditorialità che ne ispirarono la nascita. Una storia, come accennato, che ha lunghe radici anche nella città di Ventimiglia.

Durante la serata, oltre ai saluti e alle premiazioni di rito, sono previsti anche due talk show condotti da giornalisti: il primo con la partecipazione delle tre imprenditrici premiate, il secondo su temi economici con la partecipazione del sindaco, del Ceo di Mdc, Anselmo De Titta e di Giacomo Sella.

