Ventimiglia, otto interventi in un giorno: cinque cani e tre gatti soccorsi da Ambulanze Veterinarie

Otto interventi in un solo giorno a Ventimiglia . Giornata intensa per le Ambulanze Veterinarie Odv che hanno soccorso cinque cani e tre gatti sul territorio comunale della città di confine.

"Un cane in gravi condizioni è stato trasportato d’urgenza presso la clinica di Valenzano a seguito di diversi traumi riportati in un incidente. Le sue condizioni sono state giudicate serie fin dal primo momento, tanto da richiedere un trasferimento immediato" - raccontano i volontari di Ambulanze Veterinarie Odv - "Gli altri interventi hanno riguardato situazioni di emergenza di varia entità, tra cui ferite, malori e richieste di assistenza da parte dei cittadini".