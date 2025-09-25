Ventimiglia, otto interventi in un giorno: cinque cani e tre gatti soccorsi da Ambulanze Veterinarie

Otto interventi in un solo giorno a Ventimiglia. Giornata intensa per le Ambulanze Veterinarie Odv che hanno soccorso cinque cani e tre gatti sul territorio comunale della città di confine.
"Un cane in gravi condizioni è stato trasportato d’urgenza presso la clinica di Valenzano a seguito di diversi traumi riportati in un incidente. Le sue condizioni sono state giudicate serie fin dal primo momento, tanto da richiedere un trasferimento immediato" - raccontano i volontari di Ambulanze Veterinarie Odv - "Gli altri interventi hanno riguardato situazioni di emergenza di varia entità, tra cui ferite, malori e richieste di assistenza da parte dei cittadini".
"L’attività odierna testimonia ancora una volta quanto sia fondamentale la presenza di un servizio di soccorso veterinario attivo sul territorio, capace di rispondere in tempi rapidi alle richieste d’aiuto per animali domestici e selvatici" - sottolineano.