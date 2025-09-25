Oscar Green 2025, premiata la giovane imprenditrice Mikaela Fazio dell’Azienda Agricola Donati di Pompeiana

Un riconoscimento che unisce tradizione, innovazione e passione giovanile. Alla 19ª edizione interregionale dell’Oscar Green “Intelligenza Naturale”, organizzata da Coldiretti Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, è stata premiata la giovanissima Mikaela Fazio, dell’Azienda Agricola Donati di Pompeiana, come ragazza più giovane del settore agricolo per tutta la Liguria.

La cerimonia, che si è svolta ieri ad Albenga, ha celebrato le eccellenze territoriali e l’impegno dei giovani imprenditori che scelgono di investire nell’agricoltura con progetti innovativi e sostenibili. L’Azienda Agricola Donati rappresenta un esempio virtuoso di impresa a conduzione familiare. Da tre generazioni, infatti, la famiglia si dedica all’allevamento di bovini nell’entroterra imperiese, puntando in particolare sulla pregiata razza piemontese.

Per Mikaela Fazio, cresciuta tra gli animali fin da bambina, l’agricoltura è diventata una scelta naturale, quasi inevitabile. Oggi porta avanti con determinazione un progetto che punta non solo a migliorare il benessere e la qualità della vita dei capi allevati, ma anche a sensibilizzare la comunità sulle condizioni in cui spesso vivono gli animali negli allevamenti meno attenti. Un impegno che unisce innovazione, responsabilità sociale e rispetto per la natura.

Alla finale erano presenti i presidenti delle tre regioni coinvolte. A rappresentare la Liguria, l’imperiese Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria, insieme al direttore Domenico Pautasso. La vittoria di Mikaela Fazio è un segnale forte per il futuro dell’agricoltura ligure: una testimonianza di come i giovani possano essere protagonisti di un settore che guarda avanti, mantenendo salde le radici nella tradizione.