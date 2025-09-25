Badalucco: la gioia di Nicholas Deplano Feet Dj "Finalmente sono riuscito a conseguire la patente"

“Per qualcuno, la patente una cosa banalissima invece per qualcuno è fondamentale perché deve andarci a lavorare. Mentre per me non è solo un quadratino in PVC che mi abilita alla guida e il passepartout per iniziare una nuova vita con un’ottica diversa”.

Sono le parole di Nicholas Deplano, badalucchese molto conosciuto con il soprannome di ‘Feet Dj’ per la sua specialità di mixare con i piedi. “Sono passati sei anni da quando iniziai a fare le pratiche per la patente e oggi finalmente l’ho presa non mi sembra neanche vero ancora. Sono riuscito a fare una cosa che ha dimostrato che la perseveranza e la voglia di andare in fondo a una cosa ha dei frutti e vorrei dedicare questo traguardo a tutti quelli che hanno bisogno di quella forza e io gli dico usatela se non ce l’avete createvela”.

“Io ho dovuto imparare che nella vita – termina Nicholas - a parte per i miei genitori, mio fratello e anche del Carruggio ho dovuto contare sempre su me stesso che traguardi non si raggiungono aspettando gli altri, ma solo aspettando te stesso. Vorrei ringraziare a chi non mi ha mai abbandonato lungo questo cammino e chi mi ha sempre sostenuto anche solo con una parola goffa”.