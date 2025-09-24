Sanremo: oggi pomeriggio una assemblea pubblica alla Federazione Operaia sulla microcriminalità e la sicurezza

“Sanremo ormai non è più una città sicura, delinquenza e criminalità hanno preso il sopravvento. I responsabili sono sempre gli stessi: gruppi di stranieri, per lo più immigrati extracomunitari senza permesso di soggiorno che delinquono, consapevoli dell’impunità, e agiscono indisturbati mentre le istituzioni restano a guardare”.

Interviene in questo modo il ‘Movimento per le Imprese’ di Sanremo che torna sulla microcriminalità. “Le forze dell’ordine a cui va il nostro sostegno e il nostro plauso – prosegue - svolgono un duro lavoro ogni giorno ma non riescono ad arginare il problema. Sono impotenti, privi di supporto adeguato da parte dello Stato, con una carenza evidente di mezzi e uomini e non riescono a presidiare adeguatamente il territorio per garantire sicurezza ai cittadini. Se continuiamo così, l’unica alternativa sarà quella di rinchiuderci in casa e di non usciremo più alla sera. A questo punto la risposta non può che essere una sola: dobbiamo scendere in strada per riprenderci la nostra città”.

Il movimento ha organizzato, per oggi pomeriggio alle 18, un’assemblea pubblica che tratterà i temi caldi della sicurezza e del degrado in città. All’appuntamento è stato invitato anche il Sindaco Alessandro Mager, gli assessori della giunta, i consiglieri di opposizione, l’associazione Sanremo On, Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato. L’assemblea si terrà alla Federazione Operaia di via Corradi.