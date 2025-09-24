 / Politica

Politica | 24 settembre 2025, 13:28

Attacco alla Global Sumud Flotilla: colpita anche una nave italiana. Il Comitato di Ventimiglia si mobilita per Gaza

Droni, esplosioni e gas urticante in mare aperto. Il Comitato per la Palestina Libera di Ventimiglia e Dintorni annuncia nuove iniziative e chiede al Governo una risposta immediata per tutelare cittadini e garantire il passaggio degli aiuti umanitari

Attacco alla Global Sumud Flotilla: colpita anche una nave italiana. Il Comitato di Ventimiglia si mobilita per Gaza

È forte la denuncia del Comitato per la Palestina Libera di Ventimiglia e Dintorni dopo l’attacco subito nella notte dalla Global Sumud Flotilla, missione civile di aiuti diretta a Gaza. Le imbarcazioni, tra cui una nave italiana, sono state colpite in mare aperto da droni, esplosioni sulle vele, disturbi radio e polvere urticante sul ponte. L’episodio, avvenuto in acque internazionali, ha suscitato indignazione e preoccupazione.

“Colpire una nave con bandiera italiana significa colpire l’Italia stessa – si legge nella nota diffusa dal Comitato –. È un gesto gravissimo che non può restare senza risposta. Il Governo deve garantire protezione ai cittadini a bordo e pretendere il passaggio degli aiuti". Il Comitato annuncia nuove iniziative e invita la cittadinanza ad attivarsi: scrivere alla Farnesina, contattare il centralino del Ministero degli Esteri, partecipare a presìdi e mobilitazioni, e diffondere informazioni verificate. “Restiamo uniti, pronti a far sentire la nostra voce. La Palestina non è sola”, conclude il comunicato. Nei prossimi giorni saranno comunicate le azioni pubbliche e le modalità di partecipazione attraverso i canali ufficiali del Comitato.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium