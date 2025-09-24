“Per rivedere… sulle strade del Sanremo”: motori, salute e convivialità domenica 5 ottobre

Domenica 5 ottobre torna l’atteso appuntamento “Per rivedere… sulle strade del Sanremo”, un evento che unisce la passione per le auto storiche, la prevenzione sanitaria e il piacere della convivialità. Le strade della Riviera dei Fiori si preparano ad accogliere equipaggi e cittadini per una giornata all’insegna della bellezza, della memoria e della salute, con un programma ricco di iniziative aperte a tutti.

Tra le tappe più significative della giornata, dalle ore 08.00 alle ore 12.00, il porto di Cala del Forte di Ventimiglia ospiterà un’importante attività di screening visivo gratuito, effettuato sul mezzo polifunzionale Lions dal Dr. Claudio Allavena, socio del Lions Club Ventimiglia. Lo screening, rivolto a tutta la cittadinanza, è dedicato al depistage del glaucoma, una patologia silenziosa che può compromettere gravemente la capacità visiva se non diagnosticata e trattata per tempo. La misurazione della pressione intraoculare rappresenta uno strumento fondamentale per individuare precocemente il rischio e intervenire con le cure necessarie. L’iniziativa si inserisce nel solco dell’impegno del Lions Club per la prevenzione e la tutela della vista, offrendo un servizio concreto e accessibile.

Intanto, fervono i preparativi per il tour automobilistico che attraverserà le strade panoramiche del Ponente ligure, rievocando il fascino delle competizioni storiche e valorizzando il patrimonio paesaggistico e culturale del territorio. L’evento si concluderà con un pranzo al ristorante del Golf Club di Sanremo, aperto anche a chi non partecipa al tour con le auto. Sarà un momento di festa e condivisione, arricchito da una premiazione con ricchi riconoscimenti per i partecipanti.

“Per rivedere… sulle strade del Sanremo” si conferma così un appuntamento capace di coniugare passione, prevenzione e socialità, offrendo a tutti l’occasione di vivere una giornata speciale tra motori, salute e bellezza.