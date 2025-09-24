Sanremo, drappo nero e giglio bianco al Casinò sul tavolo del Texas Hold’em Poker: vince 168.500 euro con l’asso di picche

È stato l’asso di picche che ha completato la serie Re, Donna, Jack e dieci a far vincere € 168.500 a un giocatore ligure, appassionato di Poker. Poco prima della chiusura del tavolo alle 2 di notte ha visto comparire l’asso di picche, che ha completato la Scala Reale, ha espresso la sua gioia con un liberatorio: “Non è possibile. Non è possibile. Ho vinto.”

Un risultato fortunatissimo che ha “sbancato” il tavolo di Texas Hold’em Poker, dopo numerose partite che hanno impegnato il pokerista per diverse ore. Dopo la “mano vincente” è stato steso il tradizionale drappo nero con giglio bianco che ha sancito l’importante vincita.

Il pokerista, che spesso partecipa ai tornei organizzati nella Poker Room ha festeggiato il risultato premiante con un calice di bollicine insieme con gli altri tre giocatori che hanno beneficiato del “bonus invidia”. Il Bonus consiste in un premio di consolazione di 500 euro che viene consegnato a tutti i pokeristi che hanno partecipato alla “mano vincente”, puntando almeno 5 euro.

“Felicitazione al vincitore. La bella vincita rafforza l’immagine del nostro Casinò come fortunato per i giocatori in tutte le sale. Il drappo nero mancava da tempo, una bella immagine che richiama la nostra migliore tradizione”. Commentano i componenti del Consiglio di Amministrazione.