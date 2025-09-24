Da caldo estivo a freddo quasi invernale in pochi giorni: temperatura minima di stamattina in provincia a 3,4 gradi

Un brusco cambio di scenario meteorologico ha investito in queste ore la provincia di Imperia. Dopo giornate caratterizzate da temperature quasi estive, da domenica a oggi la colonnina di mercurio è precipitata vertiginosamente, facendo registrare valori quasi invernali. Il calo è stato sensibile: fino a cinque gradi in meno rispetto a ieri, con le massime che, nelle migliori delle ipotesi, riusciranno a superare di poco i 20 gradi. In alta montagna i termometri si sono avvicinati allo zero, un dato che conferma l’intensità del repentino peggioramento.

La minima di oggi si è registrata ai 1.800 metri di Poggio Fearza con 3,4 gradi ma anche a Col di Nava è stata particolarmente bassa con 3,6. Freddo intenso stamattina anche in Valle Argentina, con i 5,3 di Verdeggia e gli 8,4 di Triora. A Pieve di Teco si sono toccati gli 8,1 mentre a Bajardo 9,9. A seguire troviamo Rocchetta Nervina con 10, Pornassio 10,5, Pigna 11,1, Airole 12,3, Dolcedo e Ranzo 12,5. Sulla costa troviamo Cipressa con 15,8, Ventimiglia e Imperia 16 e, infine, a Sanremo la minima più alta con 17,3.

La giornata odierna sarà segnata anche da precipitazioni sparse, a rendere ancora più marcata la sensazione di freddo. E le previsioni per le prossime ore non promettono miglioramenti immediati: domani è atteso un ulteriore, seppur lieve, calo delle temperature. Solo nel weekend si intravede un’inversione di tendenza, con un graduale rialzo delle massime. Resta comunque evidente come l’autunno, appena iniziato, stia mostrando il suo volto più rigido e anticipando atmosfere che sembrano già pienamente invernali.