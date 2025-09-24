Diritto degli autotrasportatori al compenso per le soste prolungate, Antonio Marzo (Confartigianato Trasporti): "Oltre 90 minuti di attesa, scatta l’indennizzo"

La Confartigianato Trasporti, per voce del Presidente provinciale e regionale Antonio Marzo, interviene con fermezza a tutela degli autotrasportatori, richiamando l’attenzione sulla nuova disposizione normativa introdotta dal Decreto Legge n. 73 del 21 maggio 2025.

Secondo quanto stabilito dal provvedimento, ogni ora di attesa oltre i novanta minuti deve essere indennizzata dalla committenza con un importo pari a cento euro. Si tratta di una misura che riconosce il valore del tempo degli operatori del trasporto su gomma, troppo spesso costretti a lunghe soste non retribuite presso i luoghi di carico e scarico.

Antonio Marzo ha sottolineato come questa norma rappresenti un passo avanti nella tutela della dignità professionale degli autotrasportatori, ponendo un freno agli abusi e alle inefficienze che gravano sul settore. Il presidente invita tutti gli operatori a monitorare con attenzione le tempistiche di attesa e a segnalare eventuali inadempienze alla Confartigianato Trasporti, che si rende disponibile a verificare le situazioni in cui non sia stato corrisposto il compenso previsto per le soste superiori ai novanta minuti.

Un elemento di particolare rilievo è la retroattività del Decreto, che estende la validità delle disposizioni a partire da gennaio 2025. Questo significa che anche le attese non retribuite avvenute nei mesi precedenti all’entrata in vigore formale del provvedimento possono essere oggetto di richiesta di pagamento. Gli autotrasportatori, dunque, hanno la possibilità di recuperare le somme dovute, rafforzando il principio secondo cui il tempo impiegato in attesa non può essere considerato gratuito.

La Confartigianato Trasporti si pone come punto di riferimento per la categoria, offrendo supporto concreto nella gestione delle segnalazioni e nella tutela dei diritti degli operatori. In un settore strategico per l’economia nazionale, il rispetto delle regole e la valorizzazione del lavoro degli autotrasportatori sono elementi imprescindibili per garantire efficienza, equità e sostenibilità.