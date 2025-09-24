Danni maltempo, attiva la procedura di segnalazione danni per imprese e professionisti

In merito ai recenti eventi calamitosi che hanno interessato le province di Imperia, Savona e La Spezia, la Camera di Commercio Riviere di Liguria ricorda alle imprese la procedura di segnalazione del danno subito: occorre verificare tempestivamente gli eventuali danni (a strutture, attrezzature, impianti e macchinari, locali, materie prime, scorte di merci e prodotti...) e compilare il modello AE. che, entro 30 giorni dall’evento, va trasmesso tramite Pec alla Camera di Commercio, all’indirizzo cciaa.rivlig@legalmail.it

L’adempimento è necessario per accedere alle eventuali misure di sostegno che potranno essere emanate a seguito della dichiarazione dello stato di calamità. Possono segnalare il danno le attività economiche e produttive, i titolari di partita iva, i professionisti che hanno subito danni ai propri beni. Le persone giuridiche diverse dalle imprese che perseguono scopi di natura sociale - associazioni, fondazioni, enti anche religiosi - devono invece far riferimento al Comune in cui è avvenuto il danno mentre le aziende agricole devono far riferimento all’Ispettorato Agrario Regionale.

Al seguente link, è scaricabile il modello AE e le istruzioni per la sua corretta compilazione: https://www.rivlig.camcom.gov.it/contributi-alle-imprese/segnalazione-eventi-calamitosi