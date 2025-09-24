Bajardo si apre alla mobilità sostenibile: installata la nuova colonnina di ricarica per e-bike da Sistel Telecomunicazioni

Bajardo compie un ulteriore passo verso la mobilità sostenibile grazie all’installazione di una colonnina di ricarica per biciclette elettriche, realizzata dalla Sistel Telecomunicazioni di Sanremo. Si tratta di un impianto di nuova generazione che assume un’importanza particolare per chi sceglie di muoversi nell’entroterra in sella a un’e-bike, consentendo soste più agevoli e un turismo a basso impatto ambientale.

Non è la prima volta che Sistel interviene sul territorio: l’azienda ha già installato infrastrutture analoghe in altre zone della provincia e, dopo Bajardo, seguiranno ulteriori cinque colonnine lungo la Valle Argentina, andando così a creare una vera e propria rete di supporto per cicloturisti e appassionati di due ruote. Il piccolo centro montano, incastonato a oltre 900 metri di altitudine, è noto per il suo borgo medievale, le suggestive rovine della chiesa di San Nicolò distrutta dal terremoto del 1887 e i panorami che spaziano dalle Alpi Liguri al Mar Ligure. Una località che unisce storia, natura e spiritualità, e che oggi si apre sempre più a un turismo lento e rispettoso dell’ambiente.

L’installazione della colonnina rappresenta infatti non solo un servizio utile per i residenti e i visitatori, ma anche un incentivo alla scoperta del territorio in modo sostenibile. Le e-bike consentono di affrontare senza fatica i percorsi dell’entroterra, valorizzando sentieri e borghi che rischierebbero di rimanere ai margini dei grandi flussi turistici. Con questa iniziativa, Bajardo conferma la propria vocazione di comunità attenta all’ambiente e all’accoglienza, inserendosi in un progetto più ampio che guarda al futuro senza dimenticare il valore delle proprie radici storiche e culturali.