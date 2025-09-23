Previsioni Grok sul prezzo di BNB e altcoin da tenere d’occhio nella prossima altseason

BNB punta a 2.000 dollari secondo Grok, con segnali di una nuova alt season. Scopri perché Snorter Token, SUBBD Token e CZ’s Dog ($BROCCOLI) potrebbero essere tra le migliori altcoin su cui investire oggi.

$BNB è una delle altcoin a grande capitalizzazione più solide del 2025, avendo compiuto un balzo impressionante da 500 dollari fino alla soglia psicologica dei 1.000 dollari in pochi mesi.

Il token ha registrato una crescita di quasi il 75% dall’inizio di marzo e oggi appare pronto a candidarsi come il prossimo grande protagonista del mercato crypto, dopo i giganti Bitcoin, Ethereum e Solana.

In fasi di forte rialzo come questa, il sentiment online tende a diventare euforico: analisti retail e istituzionali rilasciano uno dopo l’altro obiettivi di prezzo sempre più ambiziosi.

Per mantenere un approccio equilibrato e offrire una visione obiettiva, abbiamo chiesto a Grok dove potrebbe realisticamente dirigersi $BNB nei prossimi mesi.

La previsione di Grok: $BNB a quota 2.000 dollari

Secondo Grok, il grafico settimanale di $BNB mostra chiaramente che l’attuale rally è partito dalla rottura di un canale di consolidamento attivo dal giugno 2024.

Applicando l’analisi tecnica, Grok ha misurato l’ampiezza di questo canale e l’ha proiettata sul livello di breakout, ottenendo un target intermedio a 1.350 dollari, pari a un ulteriore rialzo di circa il 30% rispetto ai prezzi attuali.

Ma la parte più interessante emerge osservando il grafico mensile. Qui $BNB ha costruito una base solida attorno ai 210 dollari, testata tre volte tra maggio 2021 e ottobre 2023. In alto, invece, era bloccato da una resistenza chiave tra 630 e 650 dollari, superata solo di recente.

Proiettando l’ampiezza di questo consolidamento sul punto di breakout, Grok individua un obiettivo molto più ambizioso: 2.000 dollari. Ciò significa che $BNB potrebbe raddoppiare di valore nei prossimi mesi.

Questa evoluzione conferma come $BNB sia passato da semplice asset di diversificazione a vera altcoin di riferimento, rafforzando l’idea che nel mondo crypto cogliere le opportunità nelle fasi iniziali possa fare la differenza.

Con questa consapevolezza, abbiamo chiesto a Grok di indicarci le migliori criptovalute a bassa capitalizzazione su cui puntare oggi. Ecco i tre progetti più promettenti.

1. Snorter Token ($SNORT) – Il bot Telegram per il trading di meme coin

Snorter Token ($SNORT) si presenta come la migliore opportunità del momento, offrendo una soluzione innovativa al problema del predominio istituzionale nel trading di meme coin.

È il token ufficiale di Snorter, un bot Telegram progettato per i piccoli trader che vogliono competere ad armi pari con gli operatori dotati di algoritmi avanzati. Con questo strumento, gli utenti possono impostare ordini limit e stop in anticipo, eseguiti automaticamente quando entra liquidità. Inoltre, il bot permette di copiare le operazioni dei trader più profittevoli, facilitando l’apprendimento e aumentando le probabilità di guadagno.

L’aspetto della sicurezza è centrale: Snorter integra protezioni contro honeypot, rug pull e attacchi sandwich, rendendo l’esperienza più sicura.

Secondo le nostre previsioni, il token $SNORT potrebbe raggiungere 0,94 dollari entro la fine del 2025, con un potenziale incremento dell’800% rispetto ai prezzi attuali. Oltre ai possibili guadagni, i possessori beneficiano di commissioni ridotte (0,85% contro l’1,5% per i non possessori), analisi avanzate e swipe giornalieri illimitati.

La prevendita di $SNORT è in corso e ha già raccolto oltre 4 milioni di dollari. Ogni token costa 0,1051 dollari e può essere messo in staking per ottenere un APY del 116%.

2. SUBBD Token ($SUBBD) – La piattaforma dei creator potenziata dall’IA

SUBBD Token ($SUBBD) si propone di rivoluzionare il settore dei contenuti digitali, ponendosi come alternativa più equa ed efficiente rispetto alle piattaforme tradizionali.

Il progetto applica commissioni minime sui ricavi dei creator e mette a disposizione strumenti avanzati di intelligenza artificiale per la creazione di testi, immagini, video e voice-over. Questo consente ai creatori di risparmiare tempo e concentrarsi sul rapporto diretto con i fan.

Gli utenti, dal canto loro, possono utilizzare $SUBBD per accedere a contenuti esclusivi, richiedere creazioni personalizzate o inviare suggerimenti ai loro artisti preferiti.

Il token è in fase di prevendita e ha già raccolto oltre 1,17 milioni di dollari. Attualmente un $SUBBD costa 0,0565 dollari. Le nostre stime indicano che un investimento di 100 dollari oggi potrebbe trasformarsi in 530 dollari entro la fine del 2025.

Inoltre, lo staking offre una ricompensa fissa del 20% per il primo anno, oltre a vantaggi extra come contenuti riservati e live streaming esclusivi.

3. CZ’s Dog ($BROCCOLI) – La meme coin virale a tema cane che torna a correre

CZ’s Dog ($BROCCOLI) è una delle meme coin più popolari della BNB Chain, nata attorno al cane di Changpeng “CZ” Zhao, ex CEO di Binance, e capace di trasformarsi rapidamente in un fenomeno virale.

La storia ha avuto inizio quando CZ, sul suo profilo X, ha espresso apprezzamento per le meme coin ispirate ai personaggi, lasciando intendere la possibilità di lanciare un token tutto suo. Poco dopo, condivise la foto del suo cane Broccoli e la community delle meme coin colse subito l’occasione, dando vita al token $BROCCOLI.

Ben presto il mercato fu invaso da più versioni di $BROCCOLI, alcune delle quali registrarono rialzi straordinari, superiori al 1.000% in appena una settimana.

Tra tutte, CZ’s Dog si è affermata come una delle poche a mantenere rilevanza nel tempo, anche grazie alla solidità della BNB Chain che garantisce transazioni rapide e a basso costo.

Questi fattori hanno contribuito a sostenere l’interesse per il progetto, che continua a registrare un volume medio giornaliero di scambi intorno ai 18 milioni di dollari, un dato significativo per una meme coin.

Nelle ultime due settimane, il prezzo di $BROCCOLI è salito di oltre il 53%, rafforzandosi attorno al livello di supporto di 0,0250 dollari. La prossima resistenza si colloca a 0,05555 dollari, circa il 70% sopra il valore attuale di 0,03278 dollari. Un eventuale breakout di questa barriera potrebbe aprire la strada verso un target ambizioso di 0,10 dollari, che rappresenterebbe un guadagno di circa il 200% rispetto ai livelli attuali.

Per chi volesse approfittarne, $BROCCOLI è disponibile su exchange di primo piano come MEXC e altri leader di settore.

L’eccezionale corsa di $BNB rappresenta uno dei primi segnali dell’arrivo di una vera alt season.

Secondo Grok, le opportunità migliori per sfruttare questo momentum si trovano in tre progetti emergenti: Snorter Token ($SNORT), che rivoluziona il trading di meme coin; SUBBD Token ($SUBBD), che ridefinisce il rapporto tra creator e pubblico con l’intelligenza artificiale; e CZ’s Dog ($BROCCOLI), la meme coin virale che continua a crescere sulla scia del sostegno della community.













Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.