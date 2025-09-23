Esposizione canina amatoriale, ai giardini Lowe torna "Bordighera Dog Show"

Ai giardini Lowe torna "Bordighera Dog Show". L'esposizione canina amatoriale di razze e meticci è in programma domenica 5 ottobre dalle 10:30 alle 18:30.

La Giunta comunale ha, infatti, deliberato di impegnare un contributo pari a 800 euro, sul capitolo del bilancio preventivo dell'esercizio 2025, all'organizzatrice, l'Associazione Culturale La Decima Musa, per la copertura delle spese organizzative e logistiche documentate e strettamente attinenti alla mostra canina, che ha riscontrato un notevole successo negli anni.

La manifestazione inizierà alle 9:30 con le iscrizioni "last minute" sul posto. Dalle 10.30 sul campo B inizieranno i giudizi mentre alle 11:30 sul campo B andranno in scena gli eventi collaterali del mattino. Alle 13 vi sarà una pausa pranzo in attesa delle 14:30 quando prenderanno il via gli eventi collaterali pomeridiani. Alle 15.30 sul campo B inizierà il Ring d'Onore e al termine sarà effettuata la premiazione.