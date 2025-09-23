 / Attualità

Attualità | 23 settembre 2025, 10:51

Esposizione canina amatoriale, ai giardini Lowe torna "Bordighera Dog Show"

La Giunta comunale impegna un contributo di 800 euro per la copertura delle spese organizzative

Esposizione canina amatoriale, ai giardini Lowe torna &quot;Bordighera Dog Show&quot;

Ai giardini Lowe torna "Bordighera Dog Show". L'esposizione canina amatoriale di razze e meticci è in programma domenica 5 ottobre dalle 10:30 alle 18:30.

La Giunta comunale ha, infatti, deliberato di impegnare un contributo pari a 800 euro, sul capitolo del bilancio preventivo dell'esercizio 2025, all'organizzatrice, l'Associazione Culturale La Decima Musa, per la copertura delle spese organizzative e logistiche documentate e strettamente attinenti alla mostra canina, che ha riscontrato un notevole successo negli anni.

La manifestazione inizierà alle 9:30 con le iscrizioni "last minute" sul posto. Dalle 10.30 sul campo B inizieranno i giudizi mentre alle 11:30 sul campo B andranno in scena gli eventi collaterali del mattino. Alle 13 vi sarà una pausa pranzo in attesa delle 14:30 quando prenderanno il via gli eventi collaterali pomeridiani. Alle 15.30 sul campo B inizierà il Ring d'Onore e al termine sarà effettuata la premiazione.

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium