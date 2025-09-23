Bordighera ospita il Campionato italiano autoferrotranvieri di podismo, cambia la viabilità in città

Cambia la viabilità a Bordighera per consentire lo svolgimento della manifestazione podistica non competitiva organizzata dalla società “Polisportiva Fondazione A.T.M. – sezione podismo”, il Campionato italiano autoferrotranvieri di podismo, che transiterà lungo via Selvadolce, via Coggiola, via Romana, via Vitt. Veneto, via Noaro, Lungomare Argentina, via Stella Maris, via dei Colli e via Selvadolce.

Sabato 27 settembre dalle 9.30 alle 12 è, infatti, prevista la chiusura al transito di via Coggiola e via Vittorio Veneto per il tempo necessario al passaggio dei podisti. La chiusura al transito sarà regolamentata dagli agenti di polizia locale ogni qualvolta sarà necessario per il passaggio dei podisti all’intersezione con via Romana-via Coggiola, via Vitt. Veneto-via Vitt. Emanuele e via Arziglia-via S. Ampelio.

Un provvedimento considerato necessario dalla polizia locale per garantire la sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali delle strade. Il percorso cronometrato sarà di 10 chilometri e prevede una difficoltà intermedia con un dislivello di circa 200 metri. All’arrivo sarà presente un ristoro mentre il pranzo sarà all'hotel Riviera Belsoggiorno dalle 12.30 alle 14.30. L'evento si concluderà con una cena di gala, a partire dalle 19.30, e la premiazione del 43° Campionato italiano Ancam podismo 2025 in hotel.