Imperia, condannato a 4 anni e 6 mesi il 35enne accusato di aver contagiato l’ex fidanzata con l’Hiv

È stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione e al pagamento di 30mila euro di provvisionale verso la parte offesa, il 35enne imperiese finito a processo con l’accusa di lesioni personali dolose, per aver contagiato con il virus dell’Hiv la sua ex fidanzata. L’uomo aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato, che prevede lo sconto di un terzo della pena.

La vicenda ha avuto inizio nell’ottobre 2022, quando la giovane donna – dopo aver interrotto la relazione – aveva scoperto di essere sieropositiva, nutrendo sospetti nei confronti dell’ex compagno. Quest’ultimo, secondo le indagini coordinate dal pm Matteo Gobbi, non le avrebbe mai rivelato di essere affetto dal virus sin dalla nascita.

La Procura dispose immediati accertamenti, dai quali emerse che l’imputato non si era mai sottoposto a cure adeguate. Per questo motivo il gip dispose la misura cautelare degli arresti domiciliari, ritenendo a suo carico un quadro indiziario “grave e serio”. Successivamente il giudice gli concesse alcuni permessi per recarsi al lavoro, essendo titolare di un’attività commerciale.

Durante l’istruttoria, una consulenza tecnica stabilì che non era possibile verificare con certezza la corrispondenza tra il ceppo virale dell’imputato e quello della donna, a causa della documentazione medica incompleta. Nonostante ciò, le prove raccolte sono state ritenute sufficienti per affermare la responsabilità penale del 35enne.

Il processo, che si è celebrato davanti al gup Paolo Luppi, si è concluso con la condanna a 4 anni e 6 mesi. Tra le parti civili era costituita anche la giovane donna che aveva sporto denuncia, dando il via alle indagini. La difesa dell'uomo, condotta dall'avvocato Sara Manuello, attenderà le motivazioni della sentenza per poi pensare ad un eventuale ricorso in appello.