Disagi sulla linea ferroviaria Ventimiglia–Cuneo: un guasto ad Airole e lo sciopero bloccano i treni

Giornata difficile per i pendolari e i viaggiatori della linea ferroviaria Ventimiglia–Cuneo. A causa di un guasto infrastrutturale registrato nella stazione di Airole, la circolazione dei treni ha subito forti limitazioni già dalle prime ore del mattino. Alla situazione si aggiunge lo sciopero del personale ferroviario, che proseguirà fino alle 21 di oggi, con ulteriori cancellazioni e variazioni del servizio.

Questi i treni che sono stati cancellati:

- regionale 22952 Ventimiglia–Cuneo delle 06:18 non è partito da Ventimiglia: la corsa è stata garantita solo da Limone a Cuneo;

- 22955 Cuneo–Ventimiglia delle 06:41 è stato cancellato da Limone a Ventimiglia;

- 22953 Cuneo–Ventimiglia delle 08:41 è stato sospeso sull’intero percorso;

- 22956 Ventimiglia–Cuneo delle 10:39 non è partito da Ventimiglia, con servizio limitato a partire da Limone.

Secondo quanto comunicato da Trenitalia, al momento non sono previsti autobus sostitutivi e i viaggiatori sono invitati a consultare in tempo reale gli aggiornamenti disponibili sui canali ufficiali dell’azienda. I disagi rischiano di protrarsi per l’intera giornata, in attesa della risoluzione del guasto ad Airole e della conclusione dello sciopero del personale.