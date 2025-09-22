Bordighera si illumina di verde per la Giornata Nazionale SLA

In occasione della XVIII Giornata Nazionale SLA, la città di Bordighera ha aderito con convinzione alla campagna nazionale “Coloriamo l’Italia di verde”, promossa da AISLA per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica e testimoniare solidarietà alle persone che convivono con questa malattia e alle loro famiglie.

Due simboli cittadini — la statua della Regina Margherita e la fontana “Dave, coda di capodoglio” — sono stati illuminati di verde, il colore scelto da AISLA per rappresentare la speranza, la ricerca e l’impegno quotidiano contro una patologia che ancora oggi non ha una cura definitiva. Il verde, acceso nel cuore della città, ha voluto essere un segnale visibile e concreto, capace di parlare a tutti: residenti, turisti, passanti. Un invito a riflettere, a conoscere, a non voltarsi dall’altra parte.

La Giornata Nazionale SLA, giunta alla sua diciottesima edizione, è un appuntamento che unisce idealmente centinaia di comuni italiani in un abbraccio collettivo fatto di luce, consapevolezza e partecipazione. Bordighera, con questo gesto simbolico ma potente, ha voluto ribadire il proprio impegno civile e culturale, confermando la vocazione di città attenta ai temi della salute, della dignità e dell’inclusione.

L’iniziativa è stata accolta con favore dalla cittadinanza, che ha riconosciuto nella luce verde non solo un segno di adesione formale, ma un messaggio profondo: quello di una comunità che sceglie di essere vicina, di non dimenticare, di sostenere la ricerca e di dare voce a chi ogni giorno affronta la SLA con coraggio e determinazione.

La speranza, come la luce, può attraversare il buio. E Bordighera, in questa giornata speciale, ha voluto ricordarlo a tutti.