Scuole aperte nonostante il maltempo, una madre di Pigna: "Mia figlia costretta a viaggiare sotto la pioggia"

Buongiorno Direttore,

sono una mamma e vi scrivo per segnalare un problema che riguarda la gestione delle allerte meteo nella provincia di Imperia, in particolare in relazione alla chiusura delle scuole.

Come accaduto in occasione dell’allerta del 21 settembre, diversi comuni della provincia hanno deciso di sospendere le attività scolastiche per tutelare la sicurezza degli studenti. Tuttavia, il Comune di Imperia ha scelto di mantenere le scuole aperte, nonostante le condizioni meteo avverse. Questa decisione, già presa in altre circostanze simili, non tiene conto della realtà di molti studenti che, come mia figlia, affrontano ogni giorno lunghi spostamenti attraversando più comuni per raggiungere gli istituti scolastici.

Mia figlia, ad esempio, parte da Pigna e percorre chilometri in condizioni spesso critiche. Mi chiedo se il sindaco di Imperia sia consapevole dei rischi e dei disagi che queste scelte comportano per gli studenti pendolari e per le loro famiglie.

Mi auguro che questa segnalazione possa contribuire a una riflessione più ampia e a decisioni future più attente alla sicurezza e alla realtà di tutti gli alunni della provincia.

Grazie per l’attenzione.

