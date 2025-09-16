Opere abusive in area demaniale a Riva Ligure: il TAR dichiara il ricorso in parte improcedibile e in parte infondato

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), con sentenza depositata all’esito dell’udienza del 3 luglio 2025, ha respinto – seppur parzialmente – il ricorso proposto da una società attiva da oltre dieci anni nel settore del rimessaggio e della manutenzione di imbarcazioni su aree in concessione demaniale marittima e su terreni privati nel Comune di Riva Ligure. La società aveva impugnato l’ordinanza comunale del 28 marzo 2019, con cui era stata disposta la demolizione di alcune opere ritenute abusive e il conseguente ripristino dei luoghi.

La società aveva articolato numerosi motivi di ricorso, sostenendo in particolare che:

- le opere contestate avessero carattere precario e, pertanto, non richiedessero alcun titolo edilizio;

- anche laddove non rientrassero nell’attività edilizia libera, la violazione avrebbe dovuto comportare soltanto una sanzione pecuniaria e non la demolizione;

- alcune strutture, come un manufatto in muratura, sarebbero state di remota costruzione;

- la pavimentazione in cemento rientrasse nell’edilizia libera o fosse comunque sanabile con istanza di accertamento di conformità;

- le opere non necessitassero di autorizzazione paesaggistica, e comunque mancasse il parere della commissione per il paesaggio.

Nel corso del giudizio, con memoria del 23 maggio 2025, la società ha dichiarato di non avere più interesse all’annullamento dell’ordinanza per le opere insistenti su area demaniale marittima, fra cui tettoie, prefabbricati in lamiera e una piazzola in cemento destinata al lavaggio dei natanti. Il TAR ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso in parte qua. Quanto alle restanti opere – tra cui prefabbricati di ampie dimensioni, tettoie metalliche, una serra adibita a deposito, un manufatto in muratura e una struttura metallica scoperta assimilabile a un hangar di 226 mq – i giudici amministrativi hanno ritenuto il ricorso infondato.

Secondo il TAR i manufatti non possono essere qualificati come opere precarie, né come interventi di edilizia libera o soggetti a semplice comunicazione di inizio lavori, bensì costituiscono nuove costruzioni che richiedono un regolare titolo edilizio. Spetta al privato dimostrare che un manufatto sia stato realizzato in epoca in cui non era necessario il permesso di costruire, onere che nel caso di specie non è stato assolto e le opere necessitano altresì del titolo paesaggistico, non rientrando tra quelle esonerate. Non è richiesto, per le ordinanze di demolizione, il parere della commissione per il paesaggio. Il TAR ha inoltre richiamato il principio consolidato del Consiglio di Stato secondo cui, per la legittimità di un provvedimento plurimotivato, è sufficiente la correttezza anche di una sola delle motivazioni poste a suo fondamento.

Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte improcedibile e in parte respinto. Le spese di giudizio sono state compensate, considerata la costituzione del Comune di Riva Ligure con memoria di mera forma e senza difese aggiuntive.