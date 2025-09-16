Asl 1 Imperiese: "Lavoriamo per la riduzione dei tempi di attesa e per nuove misure in modo da migliorare l’accesso alle cure"

"Il lavoro di Asl 1 Imperiese per abbattere i tempi di attesa non si è mai fermato, anzi: con il coordinamento e gli interventi strategici della Regione Liguria, l’impegno è stato ulteriormente intensificato, portando a risultati concreti su diverse prestazioni sanitarie. Nonostante persistano alcune criticità, legate principalmente alla carenza di professionisti, l’obiettivo dell’Azienda Sanitaria resta quello di organizzare una gestione sempre più efficiente e virtuosa delle prenotazioni". Interviene in questo modo la stessa azienda sanitaria locale della nostra provincia, su un tema particolarmente sentito.

Le nuove misure attivate

Per rispondere in maniera più puntuale alle esigenze dei cittadini, Asl 1 e Regione Liguria hanno introdotto strumenti innovativi, tra cui il “percorso di tutela”. Si tratta di un servizio che garantisce la presa in carico automatica dei pazienti che non trovano un appuntamento coerente con le priorità indicate nella prescrizione. Questo sistema si affianca al numero verde di Liguria Digitale, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, che raccoglie le segnalazioni relative al mancato rispetto dei tempi di attesa previsti.

"L’abbattimento delle liste di attesa e il costante miglioramento dell’accesso alle cure sono una delle nostre priorità – ha dichiarato Massimo Nicolò, assessore regionale alla Sanità –. I risultati raggiunti dimostrano che stiamo andando nella giusta direzione. Il problema della carenza di personale riguarda tutto il Paese, ma con un grande lavoro di squadra stiamo mettendo in campo soluzioni concrete per garantire tempi di cura più rapidi e un servizio sanitario vicino al territorio". Sulla stessa linea la direttrice generale di Asl 1, Maria Elena Galbusera: "Con Regione Liguria stiamo lavorando a un gruppo permanente di confronto, assieme anche al nuovo direttore generale del Dipartimento Sanità e Servizi Sociali Paolo Bordon, per studiare soluzioni capaci di superare le criticità più urgenti, in particolare sulle prestazioni di primo livello (prime visite) e di secondo livello, fondamentali per la presa in carico dei pazienti cronici".

Grazie agli interventi messi in campo, sono stati registrati miglioramenti significativi nei tempi di erogazione di numerose prestazioni:

Ecografie: 4 giorni

Doppler: 8 giorni

Elettromiografia: 8 giorni

Risonanze: 4 giorni

TAC: 5 giorni

Visita cardiologica: 5 giorni

Visita chirurgia vascolare: 7 giorni

Visita endocrinologica: 7 giorni

Visita ginecologica: 5 giorni

Visita fisiatrica: 5 giorni

Visita neurologica: 5 giorni

Visita oculistica: 5 giorni

Visita otorinolaringoiatrica: 1 giorno

Anche le prestazioni più complesse hanno visto progressi importanti:

Colonscopie (classe B): 27 giorni, contro i 169 dello scorso anno

Visita gastroenterologica (classe B): 35 giorni, rispetto ai 70 giorni del 2024

Prospettive future

Per consolidare e ampliare questi risultati, dal 2026 sarà previsto un aumento dei posti disponibili per la diagnostica strumentale (TAC, risonanze, ecografie, colonscopie) a disposizione degli specialisti interni. L’obiettivo è costruire percorsi completi di cura e diagnosi, evitando che i pazienti debbano occuparsi in prima persona delle prenotazioni. Un ulteriore fronte di sviluppo riguarda la collaborazione tra ASL1 e ASL2 nell’ambito dell’Area Vasta, nata per rendere le cure più vicine e accessibili ai cittadini, soprattutto nell’estremo Ponente ligure. Questa sinergia punta a: migliorare l’accesso ai servizi, gestire in modo ottimale risorse umane e tecnologiche e condividere percorsi di cura che garantiscano equità di trattamento e dignità per tutti i pazienti.