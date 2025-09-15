Sanremo: cade con lo scooter in corso Inglesi durante la notte, 37enne trasportato in elicottero al Santa Corona

Cade con lo scooter in corso Inglesi e finisce all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, procurandosi un trauma cranico.

E’ accaduto questa notte, poco dopo le 4 sulla strada di cornice della città dei fiori. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente che, secondo i primi riscontri, non vedrebbe altri mezzi coinvolti.

L’uomo, un 37enne, è stato soccorso dal personale medico del 118 e da un’ambulanza di Sanremo Soccorso, che lo ha portato all’eliporto di Capo Verde per il trasferimento in ospedale.