 / Cronaca

Cronaca | 15 settembre 2025, 09:39

Sanremo: cade con lo scooter in corso Inglesi durante la notte, 37enne trasportato in elicottero al Santa Corona

E' un uomo di 37 anni

Sanremo: cade con lo scooter in corso Inglesi durante la notte, 37enne trasportato in elicottero al Santa Corona

Cade con lo scooter in corso Inglesi e finisce all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, procurandosi un trauma cranico.

E’ accaduto questa notte, poco dopo le 4 sulla strada di cornice della città dei fiori. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente che, secondo i primi riscontri, non vedrebbe altri mezzi coinvolti.

L’uomo, un 37enne, è stato soccorso dal personale medico del 118 e da un’ambulanza di Sanremo Soccorso, che lo ha portato all’eliporto di Capo Verde per il trasferimento in ospedale.

Carlo Alessi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium