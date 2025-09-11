Ventimiglia: ritrovato ad Entraque l’escursionista disperso, positiva conclusione delle ricerche in alta montagna

Si è conclusa positivamente la complessa operazione di ricerca e soccorso avviata per l’escursionista disperso dal pomeriggio di domenica scorsa nelle zone di confine tra Italia e Francia, in un’area montana impervia tra il Piemonte e le Alpi Marittime francesi.

La segnalazione della scomparsa era arrivata lunedì mattina alle 8, al Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana di Ventimiglia, che, attivato dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, ha immediatamente informato anche le autorità francesi, vista la possibilità che il disperso avesse oltrepassato il confine.

Le ricerche sono state condotte senza interruzione per tutta la giornata, impegnando numerose squadre specializzate e mezzi aerei su entrambi i versanti, nonostante le difficili condizioni ambientali e la vasta estensione dell’area da perlustrare. Decisivo anche il supporto tecnologico: grazie alla collaborazione della sala operativa dei Vigili del Fuoco, è stato possibile attivare la geolocalizzazione del cellulare dell’escursionista, che aveva agganciato per l’ultima volta una cella telefonica in territorio francese, consentendo di restringere l’area di ricerca.

Alle prime luci dell’alba di martedì le operazioni sono riprese con squadre di terra e mezzi aerei, sotto il coordinamento del CCPD di Ventimiglia, in costante collegamento con i soccorritori italiani e francesi. Alle 11.20 circa, in località Lago Bianco dell’Agnel, nel Comune di Entracque (Cuneo), il disperso è stato individuato e recuperato da una squadra mista di soccorritori, con il supporto di un elicottero dei Vigili del Fuoco.

L’uomo, in condizioni generali discrete ma provato, è stato trasferito presso il Centro Coordinamento di Entracque per le prime cure mediche. L’operazione ha confermato l’importanza della cooperazione transfrontaliera nei soccorsi in alta montagna e ha evidenziato il ruolo centrale del CCPD di Ventimiglia nel garantire la tempestiva attivazione e il coordinamento delle risorse coinvolte.