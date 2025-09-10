Victory Morgana: a settembre aperto tutti i giorni

Il Victory Morgana di Sanremo è il punto di riferimento per chi desidera vivere esperienze enogastronomiche di qualità in un’atmosfera raffinata e accogliente. L’elegante locale sul mare rimane aperto tutti i giorni, offrendo un servizio continuo che accompagna gli ospiti dal pranzo fino al dopo cena.



La cucina è attiva senza interruzioni, dalle ore 12:00 alle 23:00, per accogliere chiunque desideri concedersi un momento di gusto a qualsiasi ora del giorno. A questa proposta si aggiunge il sushi, disponibile nelle fasce orarie dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 23:00, un richiamo irresistibile per gli amanti dei sapori freschi ed equilibrati.

Non mancano gli appuntamenti dedicati alla convivialità: gli aperitivi vista mare, serviti dalle 17:30 alle 21:00, trasformano il tramonto in un’occasione speciale. L’after dinner, dalle 21:00 fino a chiusura, offre l’opportunità di prolungare la serata tra cocktail ricercati, buona musica e un ambiente ampio e confortevole.



🕒 Orari di apertura*

* Dal lunedì al giovedì: 12:00 – 01:00

* Venerdì e sabato: 12:00 – 02:00



Il Victory Morgana si conferma un punto di riferimento dove la vista mare, i sapori locali e internazionali, il sushi d’autore, la zona dedicata al mixology e gli spazi ampi e accoglienti si fondono in un’esperienza unica.



📌 Per informazioni e prenotazioni

📞 0184 591620

✉️ reservations@victorymorganabay.it

📍 Corso Trento e Trieste, 16 Sanremo