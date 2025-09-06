Imprese nell’entroterra, Cna Imperia: "La Regione Liguria ha anticipato l’apertura dei bandi"

La Regione Liguria ha anticipato al 15 settembre l’apertura dei bandi dedicati al sostegno delle imprese dell’entroterra. Si tratta di misure sperimentali, previste dalla Legge Regionale n. 6/2025, che mettono a disposizione 9 milioni e 450 mila euro a favore di nuove aperture e attività già esistenti nei comuni non costieri.

Un'opportunità per le nuove imprese. I destinatari sono imprese del commercio, artigianato, ristorazione, servizi e cooperative di comunità che aprono in comuni con popolazione fino a 2.500 abitanti, le quali potranno ottenere un contributo fino a 300 euro al mese per 60 mesi (totale massimo 18.000 euro) per spese di locazione, utenze e tributi locali. La dotazione finanziaria è pari a 4,85 milioni di euro. Si potranno presentare le domande dal 15 settembre al 31 dicembre 2025, tramite Camera di Commercio di Genova.

Per le attività esistenti i destinatari sono microimprese già attive nei medesimi settori, localizzate in comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Potranno ottenere un contributo: una tantum fino a 3.600 euro, a copertura di spese di gestione essenziali. La dotazione finanziaria è pari a 4,6 milioni di euro. Potranno presentare domande dal 15 settembre al 31 ottobre 2025, tramite portale Bandi On Line di Filse.

Il consigliere regionale delegato allo Sviluppo economico, Alessio Piana, ha sottolineato: "Abbiamo ritenuto necessario, approfittando della coda estiva che garantisce a questi territori un maggior numero di presenze, anticipare l’avvio di queste due misure sperimentali. Favorire nuove aperture significa contrastare il fenomeno dei locali sfitti e restituire vitalità ai piccoli comuni. Parallelamente, il contributo destinato alle imprese già attive offre un sostegno immediato di liquidità, utile a coprire spese essenziali di gestione".

"Accogliamo con grande favore l’anticipo dei bandi e la scelta della Regione Liguria di destinare risorse concrete a sostegno delle imprese dell’entroterra" - ha aggiunto il segretario provinciale di CNA Imperia, Luciano Vazzano - "Si tratta di un provvedimento che non solo garantisce un aiuto economico diretto ma rappresenta anche un passo importante per contrastare lo spopolamento e ridare centralità ai borghi. CNA Imperia sarà al fianco degli imprenditori in tutte le fasi, dalla verifica dei requisiti alla presentazione delle domande, affinché nessuna opportunità venga sprecata e ogni attività, nuova o già esistente, possa cogliere questo strumento di rilancio".

Entrambi i percorsi sono stati progettati con procedure digitalizzate, per ridurre al minimo la burocrazia; autocertificazione per la presentazione della domanda; istruttoria rapida e tempi brevi di erogazione.

CNA Imperia è a disposizione per la verifica dei requisiti di ammissibilità; il supporto nella compilazione e invio della domanda e l'assistenza nella rendicontazione. Per informazioni contattare credito@im.cna.it o chiamare lo 0184 500309. CNA Imperia è al fianco delle imprese del territorio per cogliere al meglio questa opportunità concreta di crescita e sostegno.