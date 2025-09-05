Bordighera, Pieve di Teco, Sanremo: tre contesti diversi per promuovere le eccellenze della Riviera dei Fiori e del suo entroterra

Giornata inaugurale, quella odierna, per gli ultimi tre eventi di “Filiera Locale: insieme per un futuro sostenibile”, il progetto che un ampio partenariato (36 tra enti, associazioni di categoria, imprese, aziende agricole), capitanato dall’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, ha portato in tour durante i mesi primaverili ed estivi, con tappe in tutta la provincia di Imperia (costa ed entroterra), per promuovere le eccellenze del territorio (prodotti agricoli, artigianali, ecc.) e la collaborazione tra gli operatori della filiera. Obiettivo finale: la sostenibilità dell’ambiente e del comparto economico.

Tre appuntamenti decisamente diversi tra loro, accomunati dalla qualità dei rispettivi contenuti. Quello più prestigioso, anche per la cornice che lo ospita, il Casinò, è “Stile Artigiano è di Moda – Festival della Moda Sartoriale”, di scena a Sanremo con la regia di Confartigianato. A Pieve di Teco “Expo Valle Arroscia” è una manifestazione trasversale, una vetrina, sotto i caratteristici portici di corso Ponzoni, in cui enogastronomia e natura incontrano, tradizione e cultura. Quella della Confcommercio di Bordighera, “Beer&Boo – Festival di Birra e Cucina”, sesta edizione, è sicuramente la proposta più frizzante e giovanile delle tre, ospitata nella splendida cornice dei Giardini Lowe, tra musica e convivialità.

Un trittico di eventi che arricchisce il calendario del primo weekend di settembre in un ponente ligure che può ancora contare su numerose presenze turistiche.Tre appuntamenti che, grazie anche alla promozione effettuata al di fuori dei confini provinciali, non mancheranno di richiamare anche tante persone dai dintorni per una semplice gita fuoriporta alla scoperta delle tante ricchezze e della biodeversità della Riviera dei Fiori. Con la collaborazione e la cooperazione di tutti gli attori per un futuro più sostenibile.

Gli ultimi appuntamenti di “Filiera Locale” – quando e dove.

5-6 settembre – “Bordighera Beer&Boo” (Bordighera, org.ne Confcommercio)

5-6-7 settembre – “Expo Valle Arroscia” (Pieve di Teco, org.ne Azienda Speciale)

dal 5-6 (con mostra aperta sino al 14 settembre) – “Stile Artigiano è di Moda. Festival della Moda Sartoriale” (Sanremo, org.ne Confartigianato)

