Confindustria Imperia celebra l’accordo tra Rai e Comune di Sanremo: "Il Festival resta nella Città dei Fiori"

Confindustria Imperia ha espresso profonda soddisfazione per l’accordo recentemente raggiunto tra la Rai e il Comune di Sanremo, che sancisce la permanenza del Festival della Canzone Italiana nella sua sede storica.

Un’intesa che non solo rinnova il legame simbolico tra la Città dei Fiori e la manifestazione musicale più celebre del Paese, ma che rappresenta anche un investimento strategico per l’intero territorio provinciale e regionale.

“Il Festival di Sanremo – ha dichiarato Confindustria Imperia – è molto più di un evento culturale e mediatico: è un potente motore economico e turistico, capace di generare visibilità, indotto e opportunità per le imprese locali. La sua permanenza a Sanremo garantisce continuità e valorizzazione di un brand che porta nel mondo il nome della Liguria, contribuendo a rafforzare l’identità del territorio e la sua attrattività”.

L’associazione degli industriali ha voluto ringraziare pubblicamente la Rai, il Comune di Sanremo e tutti coloro che hanno lavorato per il rinnovo dell’accordo, riconoscendo il valore di una collaborazione che tutela la storia e la tradizione del Festival, ma che guarda anche al futuro con una visione condivisa di sviluppo. Secondo Confindustria Imperia, il dialogo tra istituzioni e imprese è fondamentale per costruire percorsi virtuosi capaci di generare crescita e innovazione, e il Festival rappresenta un esempio concreto di come cultura e economia possano procedere di pari passo.

L’accordo, accolto con entusiasmo da tutto il comparto produttivo locale, conferma Sanremo come capitale della musica italiana e come punto di riferimento per l’intera regione. In un contesto in cui la promozione del territorio passa anche attraverso eventi di risonanza internazionale, la conferma del Festival nella sua sede naturale è un segnale forte di coesione e lungimiranza.