Da Sanremo alla Riviera: i caricaorologi conquistano i collezionisti di orologi

Ma oltre ai riflettori, tra mare e colline cresce una passione più discreta: quella per gli orologi automatici. E con essa, un accessorio sta guadagnando popolarità tra i collezionisti, il caricaorologi.

L’orologio automatico, un simbolo della Riviera

Sulla Costa Azzurra come sulla Riviera ligure, l’orologio è molto più di uno strumento di misurazione del tempo. È segno di status, eredità di famiglia o oggetto da collezione. A Sanremo come a Monaco, non sono pochi gli appassionati che sfoggiano Rolex, Omega o Patek Philippe durante le regate, le serate al Casinò o gli eventi culturali.

Ma questi segnatempo di precisione hanno una particolarità: funzionano grazie ai movimenti del polso. Quando l’orologio rimane fermo troppo a lungo, si arresta, costringendo il proprietario a regolazioni fastidiose.

Il caricaorologi, un accessorio discreto ma essenziale

Qui entra in gioco il caricaorologi, un cofanetto motorizzato che riproduce il movimento naturale del polso. Mantenendo l’orologio in funzione anche quando non viene indossato, protegge il meccanismo, ne conserva la precisione e ne evita l’usura prematura.

Utilizzato inizialmente dagli orologiai, oggi questo strumento è adottato da un numero crescente di collezionisti. Sulla Riviera, dove la cura delle auto d’epoca, degli yacht o delle cantine è quasi un’arte, il caricaorologi si impone come una scelta naturale.

Dall’utile al raffinato

Esiste una grande varietà di caricaorologi: dal cubo discreto pensato per un solo orologio ai cofanetti di lusso capaci di accogliere intere collezioni. Alcuni modelli uniscono pelle, legni pregiati e vetro temperato, diventando veri e propri oggetti di design.

Questa doppia funzione – tecnica ed estetica – spiega in parte il successo crescente presso gli appassionati di orologeria della Riviera.

Una tendenza che si afferma da Sanremo a Monaco

L’eccezionale concentrazione di collezionisti tra Sanremo, Nizza e Monte-Carlo favorisce naturalmente questa adozione. In una regione dove il lusso si vive quotidianamente, il caricaorologi riflette la volontà di preservare ciò che si possiede di più prezioso.

Come ricorda il sito specializzato Rotation Horlogère, « un caricaorologi non è soltanto un accessorio: è un custode silenzioso che protegge la precisione e il valore di un orologio automatico ».

Preservare il tempo, un’arte di vivere

Discreto ma indispensabile, il caricaorologi incarna il rapporto mediterraneo con il tempo: rallentarlo, custodirlo, senza mai lasciarlo spegnere. A Sanremo, dove l’eleganza si esprime tanto nella musica quanto nell’orologeria, trova naturalmente posto nell’universo dei collezionisti.





















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.