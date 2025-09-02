 / Solidarietà

Solidarietà | 02 settembre 2025, 12:50

Giornata solidale a Ventimiglia, al via una raccolta di prodotti per l'infanzia (Foto)

Iniziativa proposta dalla Croce Verde Intemelia con la collaborazione dei Servizi sociali del Comune

Una raccolta solidale di prodotti per l'infanzia di prima necessità e per l'igiene verrà organizzata sabato 6 settembre dalle 9 alle 19.30 presso la parafarmacia del dottor Pallanca a Ventimiglia.

Un'iniziativa solidale proposta dalla Croce Verde Intemelia con la collaborazione dei Servizi sociali del Comune. "Vi aspettiamo sabato 6 settembre presso la parafarmacia del dottor Pallanca, al centro commerciale ComCentro in corso Limone Piemonte 9" - fanno sapere gli organizzatori. 

"Ringraziamo anticipatamente quanti vorranno intervenire" - dicono gli organizzatori.

Elisa Colli

