Giornata solidale a Ventimiglia, al via una raccolta di prodotti per l'infanzia (Foto)

Una raccolta solidale di prodotti per l'infanzia di prima necessità e per l'igiene verrà organizzata sabato 6 settembre dalle 9 alle 19.30 presso la parafarmacia del dottor Pallanca a Ventimiglia.
Un'iniziativa solidale proposta dalla Croce Verde Intemelia con la collaborazione dei Servizi sociali del Comune. "Vi aspettiamo sabato 6 settembre presso la parafarmacia del dottor Pallanca, al centro commerciale ComCentro in corso Limone Piemonte 9" - fanno sapere gli organizzatori.
"Ringraziamo anticipatamente quanti vorranno intervenire" - dicono gli organizzatori.