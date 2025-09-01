Domenica tra tradizione e sport per l’assessore Luca Lombardi: da Rocchetta Nervina al Tennis Club Solaro

Una domenica all’insegna del territorio e delle eccellenze locali per l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, che ha fatto tappa in due luoghi simbolici della Liguria: Rocchetta Nervina e Sanremo.

La giornata è iniziata con la partecipazione a ‘U Festin’, tradizionale celebrazione che ricorda il miracolo attribuito alla Madonna, avvenuto esattamente 400 anni fa, quando il borgo fu salvato da un devastante incendio. Un momento di forte valore identitario per la comunità, che ha accolto l’assessore con calore e riconoscenza.

Nel pomeriggio, Lombardi si è spostato al Tennis Club Solaro di Sanremo, dove si sono svolte le finali della 9ª edizione del torneo giovanile ‘Volée Cup’. In questa cornice sportiva, l’assessore ha consegnato ufficialmente la bandiera della Liguria come Regione Europea dello Sport 2025, portando anche i saluti dell’assessore regionale allo Sport Simona Ferro. Un riconoscimento che sottolinea l’impegno della regione nella promozione dello sport come strumento di crescita e inclusione.

Il torneo ha visto la partecipazione di giovani atleti tra i 9 e i 18 anni, e si è concluso con la consegna di due borse di studio agli sportivi che hanno ottenuto i punteggi più alti, valutati non solo per i risultati in campo, ma anche per quelli scolastici. “È stato un torneo che ha visto molto pubblico sulle tribune, tra cui tanti stranieri, a conferma che le belle manifestazioni sportive sono un ottimo volano turistico,” ha commentato Lombardi, evidenziando il legame virtuoso tra sport e promozione del territorio.

Una giornata che ha saputo unire memoria, cultura e futuro, dimostrando come la valorizzazione delle tradizioni e delle iniziative locali sia centrale nella visione turistica e sociale della Regione Liguria.