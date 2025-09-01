 / Cronaca

Cronaca | 01 settembre 2025, 12:00

Allerta gialla per temporali su Liguria: coinvolte le province di Savona, Genova e La Spezia

Da oggi pomeriggio fino a martedì 2 settembre, attesi rovesci, grandine e mare agitato. Possibili allagamenti urbani e trasporto di sabbia dalle correnti in quota. Esclusa la provincia di Imperia

Arpal ha diramato un’allerta gialla per temporali su gran parte della Liguria, ma co la provincia di Imperia che non è coinvolta.

L’allerta riguarda infatti le province di Savona e Genova dalle ore 14:00 di oggi, lunedì 1 settembre, fino alle 6:00 di domani, martedì 2 settembre, e le province di Genova e La Spezia dalle 18:00 di oggi fino alle 13:00 di domani.

La perturbazione è causata dall’avvicinarsi di una saccatura che affonderà fino al Nord Africa, portando con sé aria calda e secca di origine desertica. Già in mattinata si sono registrate piogge forti sulla Francia e precipitazioni tra deboli e moderate sul centro-ponente ligure. Nelle prossime ore si attende un’intensificazione del flusso sciroccale, con rovesci e temporali più marcati, soprattutto sul centro e levante della regione.

Le precipitazioni potranno essere accompagnate da grandine di piccole e medie dimensioni e, a causa delle correnti in quota, anche da trasporto di sabbia. Il mare si manterrà molto mosso oggi e potrà diventare localmente agitato domani, in particolare lungo le coste di Savona e La Spezia.

Arpal invita alla prudenza nelle aree interessate, mentre la provincia di Imperia, pur registrando mare mosso, non rientra nell’allerta ufficiale. Resta comunque consigliato monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali evoluzioni.

