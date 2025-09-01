Allerta gialla per temporali su Liguria: coinvolte le province di Savona, Genova e La Spezia

Arpal ha diramato un’allerta gialla per temporali su gran parte della Liguria, ma co la provincia di Imperia che non è coinvolta.

L’allerta riguarda infatti le province di Savona e Genova dalle ore 14:00 di oggi, lunedì 1 settembre, fino alle 6:00 di domani, martedì 2 settembre, e le province di Genova e La Spezia dalle 18:00 di oggi fino alle 13:00 di domani.

La perturbazione è causata dall’avvicinarsi di una saccatura che affonderà fino al Nord Africa, portando con sé aria calda e secca di origine desertica. Già in mattinata si sono registrate piogge forti sulla Francia e precipitazioni tra deboli e moderate sul centro-ponente ligure. Nelle prossime ore si attende un’intensificazione del flusso sciroccale, con rovesci e temporali più marcati, soprattutto sul centro e levante della regione.

Le precipitazioni potranno essere accompagnate da grandine di piccole e medie dimensioni e, a causa delle correnti in quota, anche da trasporto di sabbia. Il mare si manterrà molto mosso oggi e potrà diventare localmente agitato domani, in particolare lungo le coste di Savona e La Spezia.

Arpal invita alla prudenza nelle aree interessate, mentre la provincia di Imperia, pur registrando mare mosso, non rientra nell’allerta ufficiale. Resta comunque consigliato monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali evoluzioni.