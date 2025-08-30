Speciale weekend in Riviera: tra musica, cultura e spettacolo, ecco gli eventi da non perdere

Profumo di libri, note che accendono le piazze, sapori che raccontano storie antiche: questo fine settimana la Riviera dei Fiori si trasforma in un palcoscenico diffuso, dove ogni borgo ha qualcosa da dire, da mostrare, da celebrare. Dalle rievocazioni storiche di Taggia alla musica d’autore sul mare di Diano Marina, passando per sagre, festival e passeggiate notturne tra leggende e misteri, il territorio si anima con eventi che parlano di cultura, tradizione e bellezza.

Che ci si voglia perdere tra le pagine di un libro, ballare sotto le stelle o assaporare un piatto tipico in un borgo incantato, questo è il momento.

Il cuore pulsante del weekend sarà a Taggia, dove sabato torna ‘Sulle Orme di San Benedetto’, rievocazione storica che trasforma il centro in un teatro a cielo aperto. Dalle 18.30 alle 24.00, vie e piazze si popolano di figuranti, spettacoli teatrali, giochi di luce e musica dal vivo. Il momento più atteso è lo spettacolo pirotecnico dal Ponte Romanico, seguito dalle ambientazioni teatrali curate dai rioni Orso e Ss. Trinità, che si ripetono ogni venti minuti fino a tarda sera: il rione Orso presenterà lo spettacolo dal titolo ‘La Vanvera – Antiche credenze popolari’, mentre il rione Orso presenterà ‘U Ciaàvju – Antica usanza nuziale’. Il percorso consigliato per assistere parte da via Soleri, fino a via San Dalmazzo, passando per Salita Sforza. La manifestazione sarà arricchita dalla musica nei locali e nelle strade del centro storico, oltre che dagli stand e dai mercatini a cura dell’Associazione Fuochi Storici San Benedetto aperti a partire dalle 19. Sarà inoltre attivo il servizio Trenino Turistico gratuito, dalle 19 alle 24, che farà tappa in piazza Marinella ad Arma, nel parcheggio della stazione ferroviaria a Levà e di fronte all’ex mercato coperto di Taggia.

Al Molo delle Tartarughe di Diano Marina, domenica sera, nell’ambito della rassegna ‘Incontri Ravvicinati con i Cantautori’, Stefano Senardi presenterà il suo primo libro autobiografico ‘La musica è un lampo’ (Fandango), insieme a un ospite d’eccezione: Diodato. Considerato tra i cantautori più intensi ed eleganti della nuova scena, Diodato è tra le voci più amate dell’attuale panorama musicale e tra gli artisti più premiati della storia della musica italiana. Un incontro gratuito che unisce musica e racconto.

A Bordighera, il weekend è dominato dalla 12ª edizione del Bordighera Book Festival, un appuntamento che celebra la cultura e la lettura, con ospiti di rilievo nazionale e momenti di intrattenimento per tutte le età. È un evento gratuito aperto a tutti, sia per gli appassionati di libri che scoprono fra le novità delle case editrici, provenienti da tutto il territorio nazionale, curiosità e libri difficilmente reperibili in libreria sia per i curiosi che si potranno aggirare fra gli stand espositivi nel centro cittadino riscoprendo la cultura in ‘strada’. Nel programma sono previsti anche reading di lettura, incontri con personaggi per bambini, mostre, laboratori, animazione e una passeggiata (il programma a questo link).

L’entroterra si fa protagonista con la 50ª edizione della Festa dell’Uva a Pornassio, dove sabato e domenica si potranno gustare piatti tipici accompagnati da calici di vino delle rinomate cantine locali, oltre a musica dal vivo, artigianato locale e presentazioni letterarie. Gli stand gastronomici apriranno alle 19 e la serata danzante sarà animata dall’orchestra Gli Ascendenti. Solo in questa occasione sarà possibile gustare il tradizionale Brandacujun, piatto tipico della cucina locale. Domenica 31 agosto, a partire dalle 12, apertura degli stand gastronomici con la specialità Coniglio alla Ligure. Alle 19 apertura stand gastronomici e serata danzante con l’orchestra Sorrisi e Musica.

A Carpasio, domenica, si celebra la Sagra della Carpasina, pane d’orzo macinato a pietra, con degustazioni, mercatini, musei aperti e serata danzante con l’orchestra ‘Cristian e la Luna Nueva’. Un tuffo nella tradizione più autentica. A Rocchetta Nervina, U Festin si articola in due giornate: sabato sera concerto tributo a Vasco Rossi, domenica raduno MTB Tour dei 400, rievocazioni medievali, attività fantasy e cena tematica con musica live. Il borgo si trasforma in un villaggio incantato, tra storia e gioco. A Triora, sabato notte, ultimo appuntamento stagionale con il Ghost Tour – Tele infernali, passeggiata notturna tra leggende e folklore guidata dagli storyteller di Autunnonero Kevin Ginulla e Benedetta Calcagno. Un viaggio tra le ombre del borgo delle streghe, con lanterne e racconti da brivido che evocherà il celebre processo dell’Inquisizione del 1587, i segreti dell’unguento delle streghe e la storia dell’antico Palazzo Capponi, segnata da violenza, follia e morte.



Spazio anche allo sport con la Volée CUP, torneo giovanile di tennis che si conclude domenica al Solaro Sporting Club di Sanremo. Un’occasione per scoprire i talenti emergenti del panorama nazionale. Ospedaletti invece ospita, a partire dalle 17, la Festa dello Sport: diverse location della cittadina saranno animate dalle associazioni sportive del territorio che si occupano di danza, basket, kick boxing, softball, vela, tennis, pallavolo, calcio, padel, atletica, running. Ospite d'onore la campionessa locale di basket Martina Bestagno. Sarà inoltra presentato il libro 'Volevo fare l'arbitro' di Federico Marchi.



Ecco il resto delle proposte per questo fine settimana



Musica e Concerti

Sabato sera, a Sanremo, il concerto tributo ‘We Will Rock You’ con i Killer Queen infiamma Pian di Nave. A Diano Marina, il Music Summer Beach porta in scena DJ Mitche e Fabio Liuzzi di Radio 105, per una serata anni ’90 e 2000 al Lido Sant’Anna. A Ventimiglia, il Ventimiglia International Music Festival propone il concerto del Duo Merlo–Giribaldi, mentre il Voxonus Festival mescola barocco e folk al Teatro romano di Nervia. A Cipressa, sabato, il Mediterranea Festival trasforma la Torre Gallinaro in una discoteca all’aperto. Domenica, la musica classica torna a Ventimiglia con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo all’Anfiteatro Cala del Forte, e a Cervo, con il Festival Internazionale di Musica da Camera in Piazza dei Corallini.



Teatro e Spettacoli

La Riviera si anima anche con performance teatrali e spettacoli sotto le stelle. A Bordighera, sabato sera, va in scena ‘Andante con Brio’ nei Giardini Winter, scritto da Giorgia Brusco e diretto da Eugenio Ripepi. A Vallebona, il reading ‘Io sono quello che sento’ rende omaggio a Giorgio Gaber, con Silvia Villa e Claudio Vecchio accompagnati dalla chitarra di Giovanni Peirone. A Seborga, sabato, il Teatru Ventimigliusu porta in scena uno spettacolo dialettale in piazza, mentre a Sanremo, domenica, la frazione di Verezzo ospita una commedia popolare della Compagnia Stabile Città di Sanremo. Sempre a Sanremo, il palco di Pian di Nave accoglie ‘Balliamoci l’Estate’ con Gianni Rossi, varietà musicale per chiudere il weekend con leggerezza.



Cultura e visite guidate

A Sanremo, l’Ariston Tour svela i segreti del celebre teatro con visite guidate sabato alle 11.00 e 19.45. A Imperia, sabato sera, la Banchina Aicardi ospita ‘Voci silenziose, il grido dei diritti negati in Medio Oriente’, evento promosso da Amnesty International con testimonianze, anche di chi ha vissuto in prima persona le realtà del conflitto, intervallate dagli intermezzi musicali all’arpa di Claudia Murachelli e da Lorenzo Viale. A Dolceacqua, domenica, una visita guidata conduce nei luoghi di Monet, con degustazione finale. A Bordighera, il Tour Monet e l’Inside Monet VR Experience offrono un’immersione nell’arte impressionista tra passeggiate e realtà virtuale.



Sagre e gastronomia

Oltre a Pornassio e Carpasio, il gusto si celebra a Seborga con la Sagra Polpo e Patate, a Camporosso con la Serata Calabrese, e a Castellaro, dove lo street food è protagonista tutto il weekend, accompagnato da musica e giochi per bambini.

Sport e osservazioni astronomiche



Oltre alla Volée CUP, il weekend sportivo propone la Randonnée ‘Dal Mare alle Alpi Extreme’ a Santo Stefano al Mare. A Ventimiglia, domenica sera, i Giardini Botanici Hanbury ospitano ‘Il cielo dal Paradiso Terrestre’, osservazioni astronomiche che uniscono scienza e bellezza, con telescopi puntati sulle stelle.

Dunque un fine settimana che celebra la varietà e la ricchezza del territorio ligure, tra arte, musica, tradizione e avventura. Che si sia in cerca di emozioni forti, relax culturale o sapori autentici, la Riviera ha qualcosa da offrire a tutti.



