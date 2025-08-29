 / Cronaca

Allerta e scarse precipitazioni: anche questa volta tante polemiche e nel pomeriggio arriva la mareggiata

Le piogge, tra tuoni e fulmini, si sono scatenate prevalentemente in mare

La situazione temporalesca di ieri

Non sono mancate le polemiche, in queste ultime ore, per l’allerta meteo per temporali diramata da Arpal per la giornata di ieri. Molte invettive sui social per l’allarme lanciato e per le poche piogge e temporali che si sono registrati.

I più attenti, però, avranno notato come i fronti perturbati siano effettivamente transitati sulla nostra regione e anche sulla nostra provincia, anche se soprattutto in mare, scaricando tuoni, fulmini e acqua tra la Liguria e la Corsica. Qualche precipitazione in più si è registrata tra Genova ed il Levante ligure mentre sul Ponente le piogge sono state limitate a qualche acquazzone.

Sono i rischi delle previsioni in questi periodi dell’anno, anche se gli stati allerta per temporali sono spesso legati a situazioni del tutto simili a quella vissuta in queste ultime ore. Nelle prossime, invece, è atteso il deciso aumento del vento, con velocità che dovrebbero aumentare nel primo pomeriggio ed arrivare fino a 70/80 km/h. Previste anche mareggiate con il vento che arriverà da Ponente.

Carlo Alessi

